Mondial 2022/Cameroun-Brésil: le père de Kylian Mbappé prévient la bande à Neymar

Dans une longue interview accordée au site Lequotidiendusport, Wilfried, le père de Kylian Mbappé, a évoqué les chances du Cameroun au Mondial 2022. Et le consultant de New World Sport voit les Lions Indomptables battre le Brésil en phase de groupe.

Dans quelques jours, les pays africains qualifiés pour le tournoi, iront à la conquête de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). C’est le cas du Cameroun qui court derrière son premier trophée dans cette compétition.

Et comme pour ne rien arranger, les Lions Indomptables sont tombés dans le groupe G où figure le Brésil, quintuple vainqueur de la compétition, la Serbie et la Suisse, deux équipes habituées de ces joutes internationales.

Alors qu’ils aspirent dépasser les phases de groupe du tournoi, les Lions Indomptables auront fort à faire face à la Seleçao et son contingent de superstars dont Neymar, impressionnant avec le PSG depuis le début de la saison. Mais pour Wilfried Mbappé, le Cameroun a les moyens pour aller loin dans ce Mondial qatari.

Dans une longue interview accordée au média Lequotidiendusport, le père de la star française, Kylian Mbappé, a rappelé que les Lions Indomptables ont déjà battu de grandes nations de foot dont l’Argentine de Diego Maradona. « Le Cameroun a déjà montré lors des Coupes du monde qu’il est là et qu’il est toujours là », a confié le consultant pour New World Sport.

« Ils ont un groupe très, très compliqué, parce qu’ils ont avec eux trois grandes nations notamment le Brésil, mais je me rappelle un match d’ouverture, si je ne me trompe pas, un Cameroun-Argentine, où on ne donnait pas cher de la peau du Cameroun, mais qui avait battu l’Argentine de Diego Maradona 1-0 (en 1990, Ndlr). Donc pourquoi pas », a-t-il ajouté. A noter que le Cameroun affronte le Brésil le 2 décembre prochain.