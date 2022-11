Mondial 2022: « battre le pays hôte est motivant », l’Equateur réagit après sa victoire contre le Qatar

En conférence de presse ce dimanche soir, après la victoire contre le Qatar (0-2) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur de l’Equateur Gustavo Alfaro s’est montré satisfait par la performance des siens.

C’est un très gros coup qu’a réalisé l’Equateur ce dimanche, en ouverture de la Coupe du monde 2022. Les Equatoriens, emmenés par un excellent Enner Valencia, auteur d’un doublé, se sont imposés face au Qatar sur le score de 0-2. Une victoire très importante qui place la Tri dans une situation très confortable pour la suite de la compétition. En conférence de presse après cette rencontre, le sélectionneur équatorien Gustavo Alfaro était satisfait par ce succès.

“C’est une grande victoire car, particulièrement lors du premier match, il y a plus de pression et de tension. Vous ne savez pas à quoi vous attendre, comment l’équipe va se comporter. Les joueurs avaient dans la tête que le premier match est important. Pour espérer passer au tour suivant, il fallait gagner mais ça n’est pas une étape décisive, il y a des équipes qui ont gagné le premier match et qui ne sont pas passées. […]”, a-t-il lâché, dans des propos rapportés par Foot mercato, avant de poursuivre: “Contre les Pays-Bas (vendredi prochain), ça sera difficile car ce sont de bons finisseurs. Mais battre le pays hôte est motivant. Les joueurs sont très engagés. On essaye de marquer l’histoire.»

De son côté, le milieu de terrain de l’Équateur, Romario Ibarra s’est emporté après la performance des siens: «C’était notre objectif de marquer l’histoire, puisque jamais l’équipe d’un pays hôte n’avait perdu en ouverture. L’équipe a fait un grand match. On leur a mis la pression, avec de l’intensité, on a bien profité de nos occasions. Nous sommes venus ici décidés à faire quelque chose de grand. On va continuer pas à pas, avec la même humilité.»

Pour rappel, le Qatar est le premier pays hôte de l’histoire du Mondial à perdre son match inaugural. Un exploit que les Équatoriens devront donc confirmer contre les Oranjes vendredi prochain lors de la deuxième journée du groupe A.