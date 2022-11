Mondial 2022: avec Ronaldinho, CR7, Mbappé… la nouvelle publicité de Nike enflamme la toile

A l’instar d’Adidas, Nike a dévoilé son spot publicitaire pour la Coupe du monde 2022. Et l’équipementier américain a fait les choses en grand.

Habitué à faire de grandes publicités de football, Nike n’a pas dérogé à la règle pour cette Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). La marque américaine a dévoilé son spot publicitaire pour cette grande messe planétaire qui aura lieu au Qatar. Et l’équipementier a fait les choses en grand.

Nike a en effet réuni les idoles du football passées et présentes autour d’un tournoi baptisé « Footballverse ». Dans cette compétition, on retrouve Ronaldinho, Kylian Mbappé, Ronaldo, Edgar Davids, Cristiano Ronaldo, Alex Morgan et même… Axel Blaze, le légendaire attaquant d’Inazuma Eleven (animé et manga japonais, NDLR) qui s’affrontent dans un match « épique » pour désigner le meilleur.

Pour les légendes plus anciennes telles que Ronaldinho, Ronaldo et la version plus jeune de Cristiano Ronaldo, Nike a rajeuni les visages des athlètes en utilisant des effets spéciaux.

A noter que Nike n’est pas le seul équipementier à réaliser un spot publicitaire pour ce Mondial. La marque allemande, Adidas a aussi lancé sa nouvelle campagne publicitaire.

Intitulé «Family Reunion» (réunion de famille), il réunit de grandes stars, dont Achraf Hakimi, Lionel Messi, Karim Benzema, Son Heung-Min, Jude Bellingham, Pedri, Serge Gnabry et Stormzy.

Pour rappel, la Coupe du monde 2022 se tiendra du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Trente-deux (32) sélections nationales à travers la planète vont prendre part à ce tournoi.

Outre les éternels favoris dont le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine, la France, la Belgique ou encore l’Angleterre s’ajoutent des équipes de niveau inférieur telles que la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, la Pologne, l’Iran ou encore l’Arabie Saoudite. L’Afrique sera aussi au rendez-vous avec cinq représentants: le Ghana, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun.