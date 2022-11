Mondial 2022 au Qatar : Michel Platini porte plainte pour espionnage

L’ancien président de l’UEFA a saisi la justice après les révélations d’espionnage de plusieurs personnalités, dont lui, dans le cadre du Mondial de football. L’attaque aurait été commanditée par le Qatar.

À deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2022, le Qatar fait face à une nouvelle polémique. L’émirat aurait tenté de pirater des données des personnalités et des journalistes, critiques après l’attribution de la compétition au Qatar. Ce sont les révélations d’une enquête menée par le Sunday Times et une ONG journalistique britannique.

Selon le journal sportif français «L’Équipe», Michel Platini a porté plainte contre X, après les révélations du «Sunday Times». Le fervent défenseur de la candidature du Qatar pour l’organisation du Mondial 2022 avait laissé entendre qu’il étudiait toutes les suites judiciaires à donner aux accusations d’espionnage. L’ex-footballeur qui a présidé l’Union des associations européennes de football (UEFA) aurait été espionné avant d’être entendu par la justice dans le cadre d’une enquête pour corruption dans l’attribution de la Coupe du monde au Qatar.

La plupart des personnalités ciblées par ces piratages semblent avoir été visées pour leurs travaux ou prises de positions critiques sur l’attribution et l’organisation de la Coupe du Monde de Football, dont le coup d’envoi aura lieu le 20 novembre. Le Qatar est mis en cause pour le traitement des travailleurs sur les chantiers liés à la compétition, le respect des droits des femmes et des personnes LGBT, ou encore le recours éventuel à la climatisation dans les stades où se joueront les matchs.