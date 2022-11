Mondial 2022: adversaire du Brésil, le Cameroun bute sur le Panama en amical

Le Cameroun a été tenu en échec par le Panama (1-1) ce vendredi à Abu Dhabi aux Emirats arabe unis, en match amical, à deux jours de la Coupe du monde 2022.

Le Cameroun inquiète, à deux jours de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Déjà malmenés par l’Ouzbékistan (0-2) et la Corée du Sud (0-1) en match de préparation pour le Mondial, les Lions Indomptables viennent de subir une nouvelle désillusion, cette fois-ci contre la modeste équipe de Panama. En effet, en réception de La Marée Rouge au stade Mohammed Bin Zayed d’Abu Dhabi aux Emirats arabe unis, les Camerounais n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1).

Après une première période conclue sur un score nul et vierge, la rencontre va se débloquer dès l’entame du second acte. Éric Maxim Choupo-Moting, l’homme en forme de la sélection camerounaise, ouvre le score à la 48e minute. Mais 7 minutes plus tard, les joueurs de Rigobert Song se vont rattraper. Amir Murillo égalise pour le Panama à la 55e minute. Le score ne bouge plus jusqu’au coup de sifflet final.

Un résultat pas rassurant pour la sélection camerounaise, à deux jours du lancement de la Coupe du monde. Logés dans le groupe G en compagnie du Brésil, de la Serbie et de la Suisse, les Lions Indomptables vont devoir trouver ce qui est à la base de ces piètres prestations avant leur premier match dans cette poule face à la Nati, le jeudi 24 novembre prochain.