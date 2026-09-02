Monaco : Lamine Camara de retour à l’entraînement, Balogun toujours absent

L’AS Monaco a repris l’entraînement mercredi matin, au lendemain d’une dernière journée de mercato marquée par les dossiers avortés de Lamine Camara et Folarin Balogun. Le milieu sénégalais, dont le transfert à Chelsea a capoté dans les dernières minutes du marché des transferts mardi soir, a participé normalement à la séance collective à La Turbie.

Publié le 2 sept. 2026 à 22:00 · Mis à jour le 3 sept. 2026

Camara, 22 ans, était pourtant proche de s’engager pour Chelsea contre environ 55 millions d’euros et avait entamé sa visite médicale, selon Foot Mercato et SenePlus. Monaco a finalement annulé l’opération dans les dernières minutes, après que le club eut relancé in extremis le transfert de Balogun vers Everton, rendant superflue la vente de son milieu de terrain sénégalais.

Le transfert de Balogun vers Everton a toutefois lui aussi échoué à l’issue d’une ultime renégociation avec le club anglais, selon ESPN. L’attaquant américain, absent une nouvelle fois de la séance collective mercredi, a quitté le centre d’entraînement et son avenir reste incertain.

Camara, décrit comme « particulièrement déçu » par l’échec de son transfert vers la Premier League selon plusieurs médias, reste donc dans l’effectif monégasque et a retrouvé normalement ses partenaires à l’entraînement.

Fati poursuit sa reprise

Autre enseignement de cette séance : le retour à l’entraînement d’Ansu Fati. L’attaquant espagnol, qui n’a disputé aucune rencontre depuis le début de la saison, a pu retrouver ses partenaires, une évolution positive pour l’entraîneur Filipe Luis.

Monaco doit désormais tourner la page du mercato. Les Monégasques se déplacent vendredi au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, coup d’envoi à 21h05.