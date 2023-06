« Mon plus grand souhait est de rencontrer Michael Jackson après ma mort », actrice Moesha Boduong

À l’occasion de la commémoration du quatorzième anniversaire de la disparition de l’illustre artiste Michael Jackson, l’actrice ghanéenne Moesha Boduong a exprimé sa sincère admiration envers le regretté chanteur, avant de révéler son plus grand souhait.

Le 25 juin 2023 marque le quatorzième anniversaire de la triste disparition de Michael Jackson, laissant derrière lui un héritage musical inégalé et des millions de fans inconsolables. Alors que le monde se souvient de la légende de la pop, l’actrice ghanéenne Moesha Boduong a partagé son profond amour pour l’artiste et exprimé son souhait de le rencontrer au paradis après sa propre mort.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Moesha Boduong a partagé une photo du regretté chanteur accompagnée d’une légende émouvante. « Il est décédé il y a 14 ans et son amour est toujours profondément en moi. Je l’aime tellement et mon souhait est de le rencontrer au paradis quand je mourrai », a-t-elle écrit.

Ce témoignage sincère reflète l’influence durable de Michael Jackson et l’impact qu’il a eu sur des millions de personnes à travers le monde. Sa musique intemporelle continue de toucher les cœurs et d’inspirer les générations, et son héritage artistique reste un pilier de l’industrie musicale.

