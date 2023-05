« Mon père a fait un AVC »: en pleurs, Lolo Beauté revient sur la fuite de sa nudité

- Publicité-

Trois mois après l’incident retentissant de la fuite de sa nudité, qui avait provoqué une onde de choc chatoyante sur la toile, Lolo Beauté a décidé de se confier et de laisser parler son cœur. Dans une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la sœur de Camille Makosso a abordé les répercussions de cet incident sur ses proches, et plus particulièrement sur son père.

Alors que la coach Hamond Chic se retrouve actuellement dans le viseur des autorités ivoiriennes en raison de ses conseils sur l’utilisation de la Bétadine jaune chez les femmes, Lolo Beauté a saisi cette occasion pour sortir de sa réserve. Dans une vidéo émouvante diffusée sur les réseaux sociaux, la blogueuse qui s’est montrée beaucoup plus discrète sur Facebook depuis la fuite de sa nudité, a décidé de rompre le silence et de partager les conséquences dévastatrices de l’incident.

En effet, Lolo Beauté a débuté par présenter ses excuses sincères à la Côte d’Ivoire, à toutes les femmes, à la jeunesse africaine, aux autorités et en particulier à la HACA, la haute autorité de la communication et de l’audiovisuel. Elle a reconnu que les injures et les calomnies proférées à son égard étaient méritées, mais elle a également tenu à révéler un aspect jusqu’alors gardé secret de cet épisode douloureux.

- Publicité-

Une confession bouleversante…

La blogueuse a révélé que, suite à la diffusion de cette vidéo compromettante, son père avait subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Elle confie avoir gardé cette information pour elle, dissimulant la détresse qu’elle ressentait derrière sa façade de femme forte. Elle a expliqué que ce drame familial, survenu à cause de son comportement, avait été un véritable poids sur son mental, la faisant culpabiliser de manière intense.

« C’est vrai les injures et les calomnies je les mérite. Après l’accident je n’ai pas évoqué une chose parce que je me suis dit que les gens allait se servir de ça pour plus m’attaquer. Lorsque le problème est arrivé, mon père a fait un AVC et j’en parlait à personne parce que derrière cette femme forte que vous avez vu se cachait un cœur qui avait presque tout perdu. Lorsque mon père a appris cette histoire, il a eu un AVC. Aujourd’hui ça va. ça me pesait beaucoup sur le mental. Si quelque chose lui était arrivé ça sera de ma faute parce que je n’ai pas contrôlé ce que je faisais« , a-t-elle révélé.

Tout en faisant son mea-culpa, Lolo Beauté a accepté les critiques et les pierres lancées à son encontre, assumant sa part de responsabilité dans cette affaire. Elle a souligné qu’elle avait pris conscience de ses limites et qu’elle avait appris de cette expérience douloureuse.

- Publicité-

« Je vous dis aujourd’hui que j’ai pris conscience de là où je dois avoir des limites. Peut-être s’il n’y ‘avait pas eu ce problème je n’allais pas savoir. Ceux qui lancent la pierre je l’accepte. Pour ceux qui me suivent sur TikTok vous devez constater que je dégage beaucoup d’humour par rapport à la haine. J’ai décidé de ne plus rentrer dans les clashs. Cet accident peut-être que je le méritais. Je demande encore des excuses à toute la nation. ça m’a fait grandir dans la tête et je vois désormais les choses différemment« , a-t-elle ajouté.

Prenant un ton humble et réfléchi, la sœur du général Makosso a renouvelé ses excuses à la nation entière et à toutes les personnes qu’elle avait pu offenser. Elle a exprimé sa volonté de se recentrer sur l’essentiel : sa famille, ses enfants, ses affaires et ses employés. Elle a affirmé qu’elle ne se mêlerait plus des histoires des autres, préférant se consacrer à sa propre vie et à sa croissance personnelle.

Cette vidéo, sincère et empreinte d’émotions, marque un tournant dans la vie de Lolo Beauté. Elle reconnaît ses erreurs, prend conscience de l’impact de ses actions sur ses proches et annonce sa décision de se concentrer sur ce qui compte réellement pour elle. Espérons que cette prise de conscience permettra à la blogueuse de reconstruire sa vie professionnelle et personnelle tout en tirant des leçons importantes de cette expérience comme elle l’a si bien notifié.

- Publicité-

Sur la fuite de la nudité de Lolo Beauté

En pleine séance d’épilation à la cire fin février 2023, Lolo Beauté avait malencontreusement laissé tomber sa serviette après avoir sursauté. Selon ses propres explications, la cire qui coulait sur sa partie intime brulait tellement qu’elle a sursauté.

« J’ai subi une épilation à la cire et comme je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de séance, j’ai voulu faire une publicité à ma cousine de Bordeaux. Et par maladresse, par brulure, j’ai sauté et on a vu un kpetou à la cire. j’étais en plein live quand ça se produisait. Par respect pour ma personne, j’ai automatiquement supprimé ce direct de ma page », c’est ainsi qu’elle expliqué à ses abonnés et fans comment sa nµdité s’est retrouvée sur les réseaux sociaux.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions et critiques à l’encontre de la femme d’affaire. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), l’Institution chargée de la régulation de la Communication Audiovisuelle en Côte d’Ivoire avait également pris des mensures. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la HACA a annoncé certaines sanctions prises contre la sœur de Camille Makosso.

En se référant à l’article 80 bis de la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017, tel que modifié par la loi n°2022-979 du 20 décembre 2022 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, la HACA a déclaré que « la diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de plus 25 000 abonnés en ligne, n’a pas de caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle » .

Dans sa décision , la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle avait annoncé la restriction du compte META de Lolo Beauté pour une période de 30 jours ainsi que la suspension de la monétisation dudit compte Facebook.

Articles similaires