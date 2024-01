« Mon mandat n’est pas basé uniquement sur la CAN 2023 », Idriss Diallo se prononce sur sa démission

-Publicité-

Invité à démissionner en raison des performances décevantes des Éléphants à la CAN 2023, le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo, a enfin décidé de s’exprimer.

Lors d’une entrevue avec l’entrepreneur camerounais Philippe Simo, il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de céder à ses détracteurs. En effet, il a souligné que son élection ne reposait pas exclusivement sur les résultats de la CAN 2023. Ainsi, même en cas d’élimination de la Côte d’Ivoire, il envisage de poursuivre l’exécution de ses fonctions conformément à son mandat.

Interrogé par Philippe Simo sur la possibilité de présenter sa démission en cas de non-victoire de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, le président a répondu de la manière suivante : « Où est le rapport ? Est-ce que j’ai été élu pour la CAN 2023 ? Est-ce que dans mon mandat, j’ai dit que je suis élu pour la Coupe d’Afrique des Nations de 2023 ? Ce sont des questions polémiques qui vont faire le buzz. Mais ça n’a aucun intérêt pour moi. Je suis un manager et j’ai été élu sur un projet qui a plusieurs aspects.«

Pour conclure, il déclare : « Il y a les aspects formation, les aspects gouvernance, les aspects football féminin, etc. Il y a tous ces aspects-là. Et il y a la CAN également. Donc mon mandat n’est pas basé uniquement sur la CAN 2023 ».