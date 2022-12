« Moi aussi, ma douleur compte », à genou, le père de Peter 007 demande « pardon à Alassane Ouattara »

Une semaine après l’arrestation de leur fils, Peter 007, ses parents notamment son père et sa matière ont imploré la clémence du président Alassane Ouattara pour la libération de leur fils.

Dans une émouvante vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, les parents de Peter 007, ex-fiancé de l’influenceuse Emmanuelle Kéita reconnaissent la gravité des propos de leur fils et implore la clémence du chef de l’état ivoirien.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne

« Les propos de mon fils sont graves, je reconnais la gravité des propos que je viens de découvrir, je me mets à genou en lieu et place, devant la nation ivoirienne, devant toute la population », a affirmé le père de Peter 007, à genou et presqu’en larmes.

Pour lui, le président de la république peut être le grand père de son fils. « Moi, même il est mon grand père. Les propos sont vraiment indignes à ‘égard de l’état. Pour cela, je demande pardon. Je suis le père et en tant que tel, comprenez ma peine, je reconnais les fautes de mon fils. Moi même je suis dépassé. Que la clémence à l’égard de mon fils soit faite, moi aussi ma douleur compte », a-t-il affirmé.

Sur l’arrestation de Peter 007

Peter 007 avait été interpellé mardi nuit à son hôtel à Abidjan. Il est accusé d’avoir fait l’apologie de coup d’Etat par voie électronique lors d’un entretien.

« Je suis prêt pour un coup d’État, moi Peter, j’ai fait onze ans de service auprès du président Gbagbo, je faisais partie de la force spéciale du GSPR pendant onze ans, on a fait la guerre jusqu’au dernier auprès de Gbagbo. Le président Alassane Ouattara aime la force, ce monsieur-là, il est mazo, c’est un menteur. Il aime la force », avait-il déclaré.

Ancien membre des Forces spéciales du groupe de sécurité de la présidence de la République (Gspr) sous Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, le cyber activiste Peter 007 qui s’était exilé en France reprochait au Président Alassane Ouattara de s’être accaparé du pouvoir en tant que chef de l’État.

Son arrestation a été opéré deux jours après son retour en Côte d’Ivoire, par des agents de la Brigade de Recherche en Côte d’Ivoire pour justifier ses propos. Mais Peter semblait déjà sur ses gardes puisqu’il a évoqué le sujet sur l’émission Allô Caviar de Life TV le lundi 28 novembre 2022.

« Je tenais à remercier les autorités ivoiriennes, parce qu’avec tout ce qui s’est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans m’inquiéter. Ce n’est pas parce que je suis un Django ou un dur. C’est juste que j’ai vu que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc, j’aimerais remercié le président Alassane Ouattara pour tout ce qu’il fait », avait-il déclaré en direct.