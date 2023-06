Môgô Fariman: Roseline Layo rompt enfin le silence, « on n’a pas fait de plagiat »

- Publicité-

Après un long silence étouffant depuis le début de l’affaire de plagiat qui l’oppose à la célèbre chanteuse Afou Keita, Roseline Layo, a enfin décidé de briser le silence. Lors de son apparition en tant qu’invitée sur TV 5 Monde le mercredi 14 juin, elle a saisi l’occasion pour s’exprimer pour la toute première fois sur l’épineuse affaire concernant sa chanson intitulée « Môgô Fariman ».

Une vive polémique de plagiat secoue le milieu de la musique ivoirienne depuis la sortie de la dernière chanson de Roseline Layo. Le litige concerne le morceau intitulé « Mogo Fariman », qui présenterait des similitudes frappantes avec le titre « Coucou » d’Affou Keita. Cette dernière lors d’une sortie médiatique a exprimé son mécontentement envers sa jeune consœur, affirmant que « Mogo Fariman » reprenait de manière flagrante les éléments de sa propre chanson. Cette déclaration a enflammé les réseaux sociaux, déclenchant un débat passionné parmi les fans des deux artistes.

Alors que la polémique continue de prendre de l’ampleur, avec des réactions de nombreux musiciens, arrangeurs et autres artistes, la principale intéressée, Roseline Layo, n’avait pas encore réagi jusque-là. Mais lors de sa récente apparition sur le plateau de la chaîne de télévision francophone TV5 Monde, elle a finalement évoqué le sujet, au grand soulagement de ses fans.

Interrogée sur la question, l’auteur de « c’est la même phase » a contredit la chanteuse mandingue qui l’accuse de plagiat avant de faire une mise au point. « Il faut dire que c’est une maman qu’on aime bien qui s’appelle Affou Keita. J’ai chanté ce morceau sur différentes scènes et on a voulu lui rendre hommage par cette chanson. Donc, on a pris un petit bout et quand on a balancé une petite partie sur les réseaux sociaux, elle n’était pas informée au départ. Pour nous, ça allait faire un effet de surprise, mais elle n’a pas aimé. Je suis entrée en contact avec elle pour essayer de lui parler et lui présenter nos excuses, elle nous a demandé de supprimer les mélodies qui sont dans la chanson, le beat, etc. C’est ce qu’on a fait, on a supprimé, on n’a pas fait de plagiat. Elle nous a demandé de supprimer les sonorités qui lui appartenaient et c’est ce qu’on a fait… », a-t-elle déclaré.

Il convient de rappeler que cette affaire est actuellement en cours devant les instances judiciaires, étant donné que la chanteuse Mandingue a engagé des poursuites contre Roseline Layo, l’auteur de la chanson « Môgo Fariman », dans le but de parvenir à une résolution définitive de cette délicate affaire.

