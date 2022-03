« Moele-Bénin se croit mastodonte », Claudine Prudencio et Jacques Ayadji s’attaquent

Sur l’émission « Entretien » d’Eden Tv, du dimanche 13 mars 2022, Claudine Prudencio a fait des déclarations qui ne sont pas du goût du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Visé par les propos de la présidente d’honneur de l’ex-UDBN, le parti de Jacques Ayadji n’a pas tardé à répliquer.

Sur le projet avorté de mise ensemble du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) et l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), Claudine Prudencio a fait économie de vérité. C’est ce que clame haut et fort Moele-Bénin à travers un communiqué en date du 14 mars. En effet, interrogée sur les raisons qui ont empêché la fusion de l’UDBN et de Moele-Bénin, Claudine Prudencio a clairement accusé le parti de Jacques Ayadji.

Comme Moele-Bénin n’a pas été aux élections communales, on les a approchés pour qu’ils viennent dans l’UDBN. Mais eux, comme ils se croient tellement mastodonte, ils ont préféré faire chemin seuls. On les a laissé continuer, l’avenir nous donnera quand même raison. On verra. Claudine Prudencio

Selon la Direction de l’Information et de la Communication de Moele-Bénin, ces propos de l’ancienne députée ne reflète pas exactement ce qui s’est passé. « Contrairement à ce que tente de faire croire l’ex-chef de la défunte UDBN, elle ne s’est pas rapprochée de Moele-Bénin après les élections communales de 2020. Bien au contraire, c’était dans la perspective des préparatifs de ces élections, qu’elle s’est rapprochée en personne des responsables de Moele-Bénin pour négocier une mise ensemble des deux partis politiques. Seulement, et il faut le dire, sa démarche avait péché par manque de sincérité et ses déclarations d’aujourd’hui le prouvent », lit-on dans la réplique des « Élites Engagées ».

Les deux options de Claudine Prudencio avaient été rejetées

Selon les explications de Moele-Bénin, les deux options proposées par l’UDBN pour conclure l’accord de mise ensemble des deux partis ne pouvaient pas passer. « En son temps, Claudine Prudencio avait mis sur la table deux options : la fusion et l’absorption. La première était irréalisable au regard du court délai qui séparait le moment des discussions de la date du scrutin communal car il y avait un fort risque que le récépissé définitif du nouveau parti ne soit pas obtenu à temps », clarifie le parti.

Dans la deuxième option, Jacques Ayadji et les siens disent avoir décelé une malice. « La deuxième était irréaliste parce que Moele-Bénin, ayant vite perçu la malice de son interlocutrice, avait fermement rejeté l’idée de se lancer dans la course électorale sous la bannière de l’UDBN », précise le communiqué.

« Les responsables de Moele-Bénin n’ont pas prétendu être des mastodontes »

Selon la Direction de l’Information de Moele-Bénin, « à aucun moment, les responsables de Moele-Bénin n’ont prétendu être des mastodontes. Bien au contraire, ses militants, de la base au sommet, sont connus pour leur humilité et leur dévouement sans prétention aucune ».

Jacques Aayadji et ses militants invitent Claudine Prudencio à « s’inspirer des valeurs de Moele-Bénin pour réussir sa mission républicaine de la promotion de la femme. Car Moele-Bénin reste l’unique parti, à l’opposé de beaucoup d’autres tels que l’ex-UDBN, à faire la promotion des femmes par les actes et non pas seulement par des mots ».

Il faut signaler que l’UDBN et Moele-Bénin se réclament tous deux la mouvance présidentielle. Ils disent soutenir les actions du Chef de l’Etat, au même titre que les deux blocs Union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain. A noter que depuis octobre 2021, l’UDBN a signé un accord de fusion avec le Bloc Républicain.