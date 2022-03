Confidences de Jacques Ayadji sur Patrice Talon: Moele-Bénin réagit à la polémique

A travers un communiqué de presse, le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-BÉNIN) a donné des clarifications sur les propos tenus par Jacques Ayadji sur le chef de l’Etat lors du lancement du livre; « Ainsi parle Talon », écrit par le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji.

L’ancien syndicaliste et président du parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE– BENIN) a livré quelques confidences sur le chef de l’Etat lors du lancement du livre : « Ainsi parle Patrice Talon ». Les propos de Jacques Ayadji ont suscité la réaction de certaines personnalités politiques qui ont reproché au président de Moel-Bénin d’avoir mis sur la place publique ce qui s’est passé entre lui et le chef de l’Etat.

Dans son communiqué de presse, Moele-Bénin a rappelé que le livre en lancement avait repris quelques phrases phares du chef de l’Etat. C’est dans cette optique que les intervenants lors du lancement du livre ont partagé leur expérience de la gouvernance Talon.

Mais très vite, déplorent-ils, cette prise de parole courte et anecdotique a été vite récupérée, déformée puis publier sur les réseaux sociaux, indiquent les responsables de Moele-Bénin dans leur communiqué de presse. Il apparaît, poursuivent-ils, dans cette démarche, une volonté de nuire à l’harmonie des partis politiques qui viennent en soutien au gouvernement et au président Patrice Talon.

Le parti Moele-Bénin dit malgré tout réitéré son soutien au chef de l’Etat et rassure ses partenaires de la mouvance de sa volonté ferme et déterminée de poursuivre avec eux, l’animation de la vie politique béninoise dans le respect mutuel.

Invité au pupitre lors de la cérémonie de lancement du livre : « Ainsi parle Patrice Talon », Jacques Ayadji dans une démarche de démontrer que le chef de l’Etat contrairement à ce qui se dit est un homme d’écoute et d’ouverture, a donné 2 exemples pour illustrer sa perception de la gouvernance Talon.

Dans un autre exemple, le président de Moel-Bénin a fait savoir qu’ Il y avait une décision prise en Conseil des ministres sur laquelle il n’était pas d’accord. « J’ai dit à mon ministre que je ne suis pas d’accord et j’ai envoyé un message au président pour lui dire que je voudrais échanger avec lui ».

« Vers 21 heures, mon téléphone sonne et c’était le président. Il me dit, tu veux me parler? On a fait une discussion au téléphone argument contre argument. Un président qui ne se soumet pas aux idées des autres, ne peut pas agir ainsi » , a conclu Jacques Ayadji.