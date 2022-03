« Un président qui ne se soumet pas aux idées des autres, ne peut pas agir ainsi… », Ayadji parle de l’ouverture de Talon

Contrairement à ce qui se dit du président Patrice Talon qui serait dans une bulle dont il ne sort presque jamais, le président du parti Moël-Bénin, Jacques Ayadji pense que le chef de l’Etat est un homme d’écoute et d’ouverture.

Le président Patrice Talon est un homme d’écoute et d’ouverture. L’ancien syndicaliste et président du parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE– BENIN) en est convaincu après son rapprochement de l’homme installé à la tête du Bénin depuis le 06 Avril 2016. Invité au lancement du livre; « Ainsi parle Patrice Talon » dont l’auteur n’est que son co-débateur sur une ancienne émission à succès sur Radio Tokpa, Jacques Ayadji a fait des révélations qui confortent sa position sur le fait que le président Patrice Talon est un homme d’écoute.

Ce n’est pas le seul fait qui a amené le directeur général des infrastructures à se convaincre du sens de l’écoute et de l’ouverture du président de la République. L’ex syndicaliste a donné d’autres exemples qui prouvent que l’actuel locataire de la Marina n’est pas dans sa bulle comme le pensent certains béninois et qu’il suffit de l’approcher pour se convaincre du contraire.

« Il y a avait une décision prise en conseil des ministres il y a quelques temps et sur laquelle je n’étais pas d’accord… », poursuit l’ex syndicaliste qui révèle ainsi un autre fait qui pourrait permettre à chaque béninois de se faire son opinion sur le président de la République. J’ai dit à mon ministre que je ne suis pas d’accord et j’ai envoyé un message au président pour lui dire que je voudrais échanger avec lui.

« Vers 21 heures, mon téléphone sonne et c’était le président. Il me dit; tu veux me parler? On a fait une discussion au téléphone argument contre argument. Un président qui ne se soumet pas aux idées des autres, ne peut pas agir ainsi« , a conclu Jacques Ayadji.