Modial 2026 : le ghanéen Jayden Addai forfait

Le club italien de Como 1907 a confirmé que Jayden Addai, l’ailier d’origine ghanéenne, ne pourra plus reprendre la compétition cette saison après avoir subi une lésion grave au tendon d’Achille.

L’incident est intervenu au cours d’une séance d’entraînement le mercredi 25 février. Le joueur doit être opéré en urgence avant d’entamer un long processus de rééducation, ce qui compromet sérieusement ses chances de figure parmi les sélectionnés pour la Coupe du monde 2026.

Alternant entre sélections nationales, Addai a suscité l’intérêt des Black Stars du Ghana, qui envisageaient de le convoquer. Jusqu’ici, il totalise trois matches et un but avec les Espoirs néerlandais.

Conséquences sportives et communication du club

Sur le plan comptable, la saison du jeune ailier s’était traduite par 16 apparitions et trois réalisations toutes compétitions confondues. Son indisponibilité représente une perte pour Como 1907, privé d’un de ses atouts offensifs pour les prochaines semaines.

Le club a diffusé un communiqué médical via ses réseaux sociaux pour informer les supporters et les médias de la situation. Como précise que l’intervention chirurgicale et la période de convalescence seront suivies pas à pas par le staff médical et sportif.

Reste désormais à connaître la durée exacte de l’absence et l’évolution de la récupération, éléments qui détermineront si Addai pourra espérer revenir en forme pour les échéances internationales à venir.