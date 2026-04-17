MMA : Lissala de retour le 16 mai

Le combattant congolais Bienvenue Lissala a confirmé son retour sur le ring pour le 16 mai 2026 à Lusaka, en Zambie. Figure majeure des sports de combat sur le continent, Lissala débarque avec un bilan professionnel impressionnant de sept victoires lors de ses huit affrontements. Titulaire du titre Africa Warriors Kongo et double champion d’Afrique de sambo, il s’est forgé une réputation pour sa capacité à exceller aussi bien debout que sur le sol.

Cette confrontation programmée en Zambie dépasse la simple addition de résultats sur une fiche. L’identité de son adversaire sera dévoilée prochainement par la fédération zambienne, mais déjà l’enjeu se dessine, celle de faire valoir la suprématie régionale et asseoir un statut international. Le boxeur prépare ce rendez‑vous comme une mission où l’aspect sportif se mêle à la fierté nationale, avec l’ambition affichée de porter plus loin les couleurs de la République démocratique du Congo.

Conscient de l’importance du soutien autour de lui, Lissala a lancé un appel à la mobilisation nationale. Il interpelle notamment le chef de l’État Félix Tshisekedi et le ministre des Sports Didier Budimbu afin d’obtenir les moyens nécessaires à une préparation optimale. À ses yeux, chaque effort fourni lors des séances d’entraînement et chaque coup porté en compétition résonnent au‑delà de sa personne et mobilisent l’énergie de tout un pays.

Un style complet et des attentes élevées

Polyvalent, le Congolais combine une frappe puissante à une maîtrise technique au sol qui lui permet de dominer différents types d’adversaires. Son parcours illustre une adaptabilité rare dans les catégories professionnelles africaines : capable de finir un combat par KO comme de contrôler une lutte au sol, il représente une menace pour quiconque croisera sa route.

Dans les semaines qui précèdent le déplacement vers Lusaka, l’équipe de Lissala multiplie les séances et affine la stratégie en fonction des profils possibles d’opposants. Le nom de son rival attendu offrira alors un premier repère pour jauger la préparation finale, tandis que les discussions autour du soutien institutionnel et des ressources suivent leur cours.