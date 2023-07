MLS: Wayne Rooney réagit à l’arrivée de Lionel Messi

-Publicité-

Wayne Rooney, entraîneur principal de DC United en MLS, s’est montré ravi de l’arrivée annoncée de Lionel Messi aux États-Unis.

L’officialisation de l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami devrait intervenir dans les prochains jours. En attendant, les différents acteurs de la MLS réagissent à l’arrivée annoncée de la superstar argentine. Interrogée sur la question, la légende de Manchester United Wayne Rooney, actuellement entraîneur de DC United, a également donné son avis. Et l’ancien international anglais pense que c’est une bonne chose pour le championnat des USA, qui va passer dans une autre dimension avec la Pulga.

«Au fil des années, nous avons tous vu de l’arrivée de David Beckham, Zlatan Ibrahimovich, de différents joueurs étrangers. Et maintenant l’arrivée de Lionel Messi, sans doute le meilleur joueur de tous les temps. Il est un peu plus âgé, mais il récemment remporté la Coupe du monde presque à lui tout seul. Je pense donc que c’est une bonne chose pour le championnat, que cela aura un impact énorme pour Miami et la MLS», estime la légende mancunienne, dans des propos rapportés par Footmercato.

Pour rappel, après une carrière très prolifique à Manchester United, avec plusieurs titres remportés, Wayne Rooney avait également rejoint la MLS, en fin de carrière, après un bref passage dans son club formateur, Everton. Il s’était alors engagé avec DC United, club dont il est l’actuel entraîneur.

