MLS: la renaissance de Gareth Bale au Los Angeles FC

Auteur de son deuxième but en MLS dimanche face à Real Salt Lake (4-1), Gareth Bale retrouve la grande forme au Los Angeles FC. Le gallois semble aussi épanoui qu’à ses heures de gloire au Real Madrid.

Laissé sur le banc et fortement critiqué par les supporters lors de ses dernières années au Real Madrid, Gareth Bale retrouve enfin le sourire à seulement quelques mois de la coupe du monde 2022. Et c’est loin de Madrid, au Los Angeles FC aux Etats Unis, que l’ailier de 33 ans semble revivre sportivement. S’il n’a disputé que quatre bouts de matchs avec sa nouvelle équipe (96 minutes au total), il a déjà marqué deux fois et avec la manière.

Son but, tout en technique et en finesse, marqué contre le Real Salt Lake ce dimanche rappelle quel joueur extraordinaire peut encore être le gallois. Même s’il est encore à ses débuts en MLS et qu’il faudra attendre de voir s’il tiendra le rythme sur la durée, force est de constater que Bale n’est plus le même joueur depuis son arrivée aux Etats Unis.

Bale heureux selon ses coéquipiers

Des étiquettes de joueur nonchalant, solo, voire « je m’en foutiste » avaient collé à la peau de Bale, lors de ses dernières années au Real Madrid. Mais à Los Angeles, on l’a vu saisir un mégaphone et chanter au milieu des fans du LAFC lors de sa présentation. « Il est impliqué. Il a l’air heureux », assure son partenaire Ilie Sanchez à AS. « Bale et moi, on s’éclate ici. C’est une ambiance familiale », confirme son nouveau coéquipier, l’Italien Chiellini.

D’ailleurs, dans une vidéo postée par le Los Angeles FC, Gareth Bale, face caméra, glisse quelques mots dans un espagnol absolument parfait. Une chose que les fans du Real, eux, ont désespérément attendu pendant des années… En vain. Ce qui est sûr, cette joie retrouvée de Gareth Bale est une bonne nouvelle pour le pays de Galles, à quelques mois du Mondial. Les Dragons pourront en effet compter, s’il ne se blesse pas d’ici là, sur la meilleure version de leur meilleur joueur.