MLS: Gareth Bale et le Los Angeles FC remportent le sacre, après un match fou

Ce samedi soir, le Los Angeles FC s’est imposé aux tirs au but ( (3-3, tab 3 à 0) contre Philadelphie, pour remporter la Major League Soccer (le championnat de football américain). Gareth Bale a été décisif pour son équipe.

Ils l’ont fait. Seulement cinq après la création du Los Angeles FC, Gareth Bale et ses coéquipiers ont donné à la franchise américaine son premier titre en MLS. Opposé à Philadelphie ce samedi soir, pour le match du titre, le LAFC s’est imposé aux tirs au but (3-0), après un nul (3-3) au bout de la prolongation, pour être couronné.

Depuis le banc de touche, Gareth Bale assistait à l’ouverture du score des siens par l’intermédiaire de Kellyn Acosta (27e, 1-0). Mais en deuxième mi-temps, sur un but de Daniel Gazdag (59e, 1-1), Philadelphie a égalisé. Dans les dix dernières minutes de la partie, la rencontre est devenu folle. Les deux équipes se sont rendues en effet coup pour coup. Jesús David Murillo a redonné l’avantage à Los Angeles (83e, 2-1) mais seulement quelques minutes plus tard Jack Elliott a de nouveau égalisé pour le PHI (85e, 2-2).

Le temps réglementaire s’achevait sur ce score nul et il fallait passer par les prolongations, marqué par l’entrée en jeu de Bale (97è) et l’expulsion du gardien de Los Angeles Maxime Crépeau (116e). En infériorité numérique, le LAFC concédait un troisième but (124è), avant que l’ancien attaquant du Real Madrid ne sauve les siens (120è+8) pour envoyer les deux formations à la séance fatidique des tirs au but.

A ce jeu, c’est le Los Angels FC – bien aidé par son gardien remplaçant John McCarthy qui a arrêté deux pénalties, ceux de José Andres Martinez et de Kai Wagner – qui s’est montré le plus adroit pour remporter la Major League Soccer. Un nouveau titre donc pour Gareth Bale après les nombreux obtenus avec le Real Madrid. Le Gallois est prêt pour le Mondial 2022 (20 novembre au 18 décembre).