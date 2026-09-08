Mistral AI : 3 milliards d’euros levés, valorisation au-dessus de 21 milliards

Mistral AI a annoncé mardi 8 septembre 2026 avoir levé 3 milliards d’euros en série D, portant sa valorisation post-money à plus de 21 milliards d’euros. L’opération, menée par Samsung Electronics avec le Scaleup Europe Fund géré par EQT et PSG Equity comme co-chefs de file, donne au champion français de l’intelligence artificielle de nouveaux moyens pour renforcer ses modèles, ses capacités de calcul et son expansion internationale.

La société, créée en 2023, présente cette levée comme la plus importante opération en capital jamais réalisée par une entreprise technologique européenne. Reuters situe désormais Mistral au deuxième rang des groupes technologiques privés les mieux valorisés en Europe.

Les nouveaux fonds doivent financer la recherche de pointe, l’entraînement de modèles plus puissants, l’extension des infrastructures et la croissance commerciale. Mistral indique opérer dans 20 pays et accompagner plus de 125 grandes entreprises, parmi lesquelles Airbus, ASML et HSBC.

La levée intervient alors que l’Europe cherche à renforcer sa capacité à développer et déployer des modèles d’intelligence artificielle sans dépendre entièrement des grands fournisseurs américains. Mistral mise notamment sur des modèles à poids ouverts et sur une approche permettant aux entreprises de conserver davantage de contrôle sur leurs données, leur infrastructure et leurs systèmes en production. Cette dynamique intervient alors que Nvidia a récemment racheté la plateforme open source Hugging Face pour près de 13 milliards de dollars.

Samsung Electronics est le principal investisseur du tour de table. Advent, des fonds et comptes gérés par BlackRock ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg rejoignent également l’actionnariat, tandis que plusieurs investisseurs existants, dont ASML, Nvidia, Bpifrance et Salesforce Ventures, participent à l’opération.

La concurrence reste toutefois d’une autre échelle en matière de capitaux et de puissance de calcul. Mistral concentre donc une partie importante de ses nouveaux moyens sur la recherche, l’infrastructure et les marchés professionnels où la souveraineté technologique et la maîtrise des données constituent des arguments commerciaux.

Le directeur financier Johan Bergqvist a indiqué à Reuters qu’une introduction en Bourse restait une option à terme, sans projet immédiat. La priorité affichée est de transformer cette nouvelle capacité financière en produits, puissance de calcul et croissance internationale.