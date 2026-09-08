Ghana : les chaînes de la TNT paieront 7 000 $ par mois dès 2027

Le Ghana appliquera à partir de janvier 2027 un tarif mensuel de 7 000 dollars aux chaînes de télévision diffusées sur sa plateforme nationale de télévision numérique terrestre. La mesure s’inscrit dans une refonte du financement de l’infrastructure de diffusion, avec un mécanisme gradué destiné à répartir davantage les coûts entre l’État et les diffuseurs.

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Le dispositif découle d’une revue du financement de la plateforme. Les chaînes utilisant la DTT, l’équivalent de la TNT, contribueront chaque mois au fonctionnement du réseau national, tandis qu’un mécanisme de soutien tarifaire gradué doit accompagner la transition durant les premières années.

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Le ministre ghanéen de la Communication, des Technologies numériques et de l’Innovation, Samuel Nartey George, a présenté cette évolution le 7 septembre à Accra lors de la série gouvernementale de reddition de comptes. Il a expliqué qu’un comité chargé d’examiner la viabilité financière de la plateforme avait recommandé un modèle de partage des coûts associé à un tarif national subventionné.

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Le montant de 7 000 dollars par chaîne et par mois doit entrer en vigueur en janvier 2027. Les modalités détaillées du mécanisme gradué, notamment les critères permettant à certains diffuseurs de bénéficier d’un soutien renforcé ou la durée exacte de la période transitoire, n’ont pas encore été rendues publiques.

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Un financement plus stable pour la télévision numérique

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Pour Accra, l’enjeu est de rendre le réseau de télévision numérique terrestre financièrement soutenable sans compromettre l’accès du public aux services audiovisuels. Le gouvernement conserve une obligation de couverture et d’accès universel, mais veut réduire la dépendance du système à un financement reposant principalement sur les ressources publiques.

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La réforme intervient alors que le Ghana accélère plus largement la modernisation de son secteur numérique. Les autorités ont engagé plusieurs chantiers parallèles dans les télécommunications, dont le déploiement de la 5G, la modernisation de réseaux ruraux encore limités à la 2G ou à la 3G et la révision du cadre réglementaire des infrastructures numériques.

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Le gouvernement mène également une refonte de 15 textes législatifs liés aux technologies de l’information et de la communication. Les consultations avec les parties prenantes sont déjà achevées pour dix projets prioritaires, parmi lesquels des textes sur la cybersécurité, l’harmonisation des données, les startups et le fonctionnement de l’autorité nationale des communications.

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Pour les télévisions ghanéennes, la prochaine étape sera donc la publication des règles d’application du nouveau régime avant janvier 2027. Leur contenu sera déterminant pour mesurer l’effort financier réel demandé aux diffuseurs et l’ampleur du soutien maintenu par l’État pendant la transition.