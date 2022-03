Mission de Banamè: Parfaite fait une promesse à ses fidèles qui accompliront « Daagbo Love »

La cérémonie dite « Daagbo love », est une cérémonie bien connue des daagbovi qui en avaient l’habitude et qui consistait à exprimer leur amour à leur dieu « Daagbo » à travers des dons d’enveloppes financières. Ici, le montant n’est pas fixé mais chacun donne selon le degré de l’amour qu’il porte pour son dieu et de la grandeur des grâces de richesses qu’il compte recevoir en retour.

Au lendemain du communiqué de la mission de Banamè pour clarifier la maladie de la dieue autoproclamée et taire les polémiques, Parfaite lance un nouvel appel à ses fidèles. Dans cet énième appel, Daagbo rassure son peuple de l’amour qu’elle lui porte et demande en retour leur amour. Cet amour à l’endroit de Parfaite se manifestera par l’accomplissement de « Daagbo love ». La dieue de Banamè fait une promesse à tous ceux qui s’acquitteront de cette cérémonie.

