Mission de Banamè: les ministres de Daagbo donnent des clarifications sur sa maladie

« Dieu esprit est dans la chair immortel. C’est le Temple qui est un peu souffrant. En réalité, c’est une question de foi, et ce dont il est question, seuls les daagbovis et ceux qui ont la possibilité de voir dans le monde invisible peuvent bien comprendre« , ont expliqué les ministres de Daagbo.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.