Miss France 2027 : Hinaupoko Devèze pense déjà savoir qui va gagner l’élection

Le samedi 6 décembre 2026, Hinaupoko Devèze a été sacrée Miss France 2026 au Zénith d’Amiens, offrant à la Polynésie française son sixième titre historique dans ce prestigieux concours. Âgée de 24 ans et native de Papeete, Hinaupoko s’est distinguée par son charisme et son éloquence, remportant l’adhésion du jury présidé par Michèle Bernier ainsi que du public. Diplômée en psychologie, elle entame ainsi une nouvelle étape après l’obtention récente de son diplôme, et s’apprête à représenter la France pendant les six prochains mois. Ce succès souligne une fois de plus la place de la Polynésie dans la compétition Miss France, où ses candidates brillent régulièrement.

À l’issue de son règne, Hinaupoko Devèze cédera sa place à une nouvelle Miss France, élue lors de la finale prévue en décembre 2027. À ce jour, seulement huit Miss régionales ont été désignées depuis avril 2026, témoignant du long processus de sélection qui s’étend sur plusieurs mois à travers toute la France et ses territoires d’outre-mer. Parmi les candidates déjà élues figurent Justine Bourrelier pour le Centre-Val de Loire, Solène Videau pour l’Aquitaine, Pauline Gourlez pour la Normandie, Ilona Perrot pour la Bourgogne, Maureen-Alycia Lucea-Merlin pour la Martinique, Chiara Blazevic pour l’Alsace, Leia Diard pour Tahiti, et Juliette Gauthier pour le Roussillon. La totalité des prétendantes sera connue à la fin des dernières élections régionales, dont une trentaine sont encore à organiser.

Lors d’une émission sur Tahiti Nui, diffusée le 30 juin 2026, Hinaupoko Devèze a exprimé son admiration pour sa successeure à Miss Tahiti, Leia Diard, âgée de 22 ans, qui pourrait bien représenter la Polynésie française pour l’édition 2027 du concours Miss France. Hinaupoko a loué la force de caractère et l’aura de la jeune femme, soulignant son engagement culturel notamment en tant que danseuse au Heiva, festival traditionnel polynésien. Ce regard déterminé et cette fidélité à ses valeurs sont, selon elle, des atouts majeurs pour le concours national. Au-delà de la beauté, c’est l’authenticité et le lien avec son histoire personnelle que les Miss Tahiti ont su mettre en avant depuis plusieurs années.

Miss France 2027 : un calendrier d’élections régionales étalé jusqu’en septembre

La sélection des candidates pour l’élection Miss France 2027 se déroule selon un calendrier régional très étendu, débuté dès le printemps 2026 et qui s’achèvera à l’automne. Chaque région organise son propre concours permettant d’élire sa représentante locale. Ainsi, les Miss régionales confirmées à ce jour sont :

Miss Centre-Val de Loire : Justine Bourrelier, élue le 26 avril 2026

Miss Aquitaine : Solène Videau, élue le 15 mai 2026

Miss Normandie : Pauline Gourlez, élue le 22 mai 2026

Miss Bourgogne : Ilona Perrot, élue le 31 mai 2026

Miss Martinique : Maureen-Alycia Lucea-Merlin, élue le 13 juin 2026

Miss Alsace : Chiara Blazevic, élue le 14 juin 2026

Miss Tahiti : Leia Diard, élue le 26 juin 2026

Miss Roussillon : Juliette Gauthier, élue le 5 juillet 2026

D’autres élections se dérouleront dans les semaines à venir, avec notamment les scrutins de Miss Guyane le 11 juillet à Matoury, Miss Guadeloupe le 16 juillet au Palais des Sports du Gosier, Miss Corse le 23 juillet à Porticcio, Miss Provence le 24 juillet à Saint-Raphaël, et Miss Nouvelle-Calédonie le 25 juillet. Plusieurs autres régions suivront tout au long de l’été et jusqu’en septembre, comme la Miss Réunion le 22 août, Miss Mayotte le 29 août, Miss Poitou-Charentes le 4 septembre, puis des élections en Midi-Pyrénées, Limousin, Franche-Comté, Lorraine, Picardie, Auvergne, Rhône-Alpes, Île-de-France, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais jusqu’à la fin septembre.

Cette organisation étendue reflète l’importance du concours Miss France qui fédère l’ensemble des régions de France métropolitaine et d’outre-mer. Chaque élection régionale permet de mettre en lumière des personnalités locales, en liaison avec leurs territoires respectifs, et prépare ainsi le terrain au rendez-vous national attendu en décembre. Dans ce contexte, la réussite des candidates issues de la Polynésie française est particulièrement notable.