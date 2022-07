Miss Côte d’Ivoire: seins en l’air et sans dessous Olivia Yacé choque la toile

Depuis la fin de son mandat en tant que Miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Après sa virée nocturne en boîte de nuit, la jeune femme s’est affichée presque nue et sans soutien gorge.

Au vue de son confessionnal sur life Week-end en septembre 2021, c’était prévisible qu’Olivia Yacé enchaîne les frasques à la fin de son mandat de Miss Côte d’Ivoire. « Je sortais beaucoup, j’aime beaucoup sortir avec mes amis », a-t-elle reconnu en avouant qu’elle est une véritable fêtarde. Mais la troisième plus belle femme au monde reconnait que c’est le prix à payer en tant que Miss Côte d’Ivoire. « Je prends mon mal en patience », avait-elle déclaré.

Et la fille de Jean Marc Yacé n’a pas perdu du temps. A moins d’une semaine après l’élection de miss Côte d’Ivoire 2022, Olivia Yacé se la joue très décontractée après avoir évité des faux pas tout au long de son mandat.

Il y a quelques jours, Olivia Yacé s’est offert une virée nocturne au Life Star, une discothèque appartenant à Fabrice Sawegnon, située dans la commune du Plateau. Alors que les images de cette sortie suscitent de vives réactions aussi bien positives que négatives sur les réseaux sociaux, la troisième plus belle femme au monde s’est encore attirée la foudre des internaute après s’être affichée dans une sublime robe qui laisse voir partiellement son corps lors de sa visite au Ghana pour la finale de Miss Grand Ghana.

A en croire les images, Olivia Yacé a opté pour une tenue rouge qui laisse partiellement voir sa hanche et ses jambes. « Si c’était Carmen on dira que sa tenue est osée mais comme c’est miss monde là , Vraiment là là seulement elle ne s’est pas bien habillée, Elle n’a pas porté caleçon », peut on lire entre autres commentaires sur les réseaux sociaux.

A noter que la jeune femme est au Ghana après avoir été sollicité comme membre du jury de la finale Miss grand Ghana aux côtés de l’acteur Ghanéen Mijad Michel.