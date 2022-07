Miss Côte d’Ivoire 2022: le prix impressionnant de la robe ultra glamour d’Olivia Yacé (photos)

Le créateur de mode Phil Royce Stylight a révélé le montant de la robe ultra glamour portée par Olivia Yacé à l’occasion de grande soirée du concours Miss Côte d’Ivoire ainsi que quelques données étonnantes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que s’habiller comme une Miss Côte d’Ivoire, troisième plus belle femme au monde et être en plus la fille du maire de Cocody n’est pas donné.

Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 n’a commis aucun faux pas depuis son sacre…Mais à quel prix! Depuis son élection, la fille de Jean-Marc Yacé, maire de la commune de Cocody, affiche des goûts de luxe, préférant le plus souvent les maisons de couture à la fast fashion. Selon les confidences du créateur de mode Phil Royce, la robe portée par Olivia Yacé lors du concours Miss Côte d’Ivoire 2022 n’est pas une création d’un ivoirien.

En effet, le look qu’elle a adopté lors de la finale de Miss Côte d’voire 2022 ne fait pas l’exception. Il s’agit dit-il, d’une robe appartenant à la collection Spring/Summer 2020 des couturiers libanais Marwan et Khaled. Le prix de cette robe est évalué entre 90.000€ et 200.000€ la pièce soit plus de 58 millions de francs CFA.

« Quand j’ai vu la structure de la Robe, la broderie exécutée avec précision, les tissus utilisés pour confectionner la robe qu’Olivia Yacé portait à la finale de Miss CIV 2022, mon œil averti à tout de suite su que ce n’était pas d’un styliste ivoirien. (Excusez-moi) », a expliqué le créateur de mode Phil Royce.

« Marwan & Khaled haute couture collection spring/Summer 2020. (02 Couturier Libanais) Comptez entre 90.000€ et 200.000€ la pièce (58 950 000 FCFA et 131 000 000 FCFA). Elle est sacrément riche ou la robe lui a été prêtée. Tout compte fait elle lui allait à ravir », a-t-il précisé.