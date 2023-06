Minusma: le Burkina demande le retrait de ses troupes engagées au Mali

Dans un communiqué publié le dimanche 18 juin 2023, le Burkina Faso « félicite » le Mali pour sa demande de retrait de la MINUSMA. Par la même note, le gouvernement burkinabè de la transition demande au secrétaire général des Nations unies de « bien vouloir prendre les dispositions utiles pour le retrait des troupes burkinabè engagées au Mali dans le cadre de la MINUSMA ».

Dans le communiqué signé par son porte-parole, le gouvernement burkinabè a d’abord « félicité le Mali pour ce choix assumé ». Il « encourage le gouvernement et le peuple frère du Mali dans cette affirmation de la souveraineté de l’Etat malien », poursuit-il.

Le Burkina Faso a par ailleurs demandé dimanche au secrétaire général des Nations unies « de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour le retrait des troupes burkinabè engagées au Mali dans le cadre de la Minusma ». Et a « réaffirm[é] sa solidarité au gouvernement malien et à l’ensemble des peuples du Sahel dans la lutte contre le terrorisme ». Le Burkina Faso fait partie des principaux pays contributeurs en termes de personnel dans le cadre de cette mission de stabilisation dans le pays : selon les chiffres officiels, actuellement, environ un millier de militaires, policiers et gendarmes y seraient déployés.

Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, réuni pour sa 9350ème session, le 16 juin 2023 à New York », le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé le « retrait sans délai » de la mission des Nations unies dans son pays, la Minusma, dont il a dénoncé « l’échec » pour répondre au défi sécuritaire. La MINUSMA a été créée en 2013 avec environ 12 000 soldats. Cependant, depuis 2021, cette mission onusienne déployée au Mali, est de plus en plus critiquée par les autorités maliennes qui dénoncent son inefficacité dans la lutte contre le terrorisme.