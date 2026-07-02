Mimie Mathy réagit à l’affaire Patrick Bruel : « Je suis avant tout pour la défense et la protection des femmes »

Mimie Mathy , de retour dans un épisode inédit de Joséphine, ange gardien diffusé sur TF1 lundi 6 juillet 2026, a rompu son silence sur l’affaire qui agite actuellement le monde du spectacle : les accusations visant Patrick Bruel . Lors d’une interview publiée dans Ciné‑Télé‑Revue le jeudi 2 juillet, l’actrice a évoqué simultanément son état de santé, les conditions de tournage et sa position sur ce dossier judiciaire très médiatisé.

Dans cet entretien, Mimie Mathy a d’abord abordé son quotidien de tournage et les contraintes liées à son état de santé, avant de répondre aux questions portant sur les répercussions médiatiques et humaines des révélations qui secouent le milieu artistique. L’entretien paraît alors que l’épisode inédit de Joséphine est programmé sur TF1, rendez‑vous auquel s’ajoute l’attention portée à ses déclarations sur la scène publique.

Sur le fond du dossier impliquant Patrick Bruel, l’actrice a rappelé le principe de la présomption d’innocence : plusieurs plaintes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel ont été déposées à l’encontre du chanteur, des faits que celui‑ci conteste. Patrick Bruel s’est par ailleurs mis en retrait des Enfoirés au printemps ; aucune décision judiciaire n’a encore été rendue à ce stade.

Une prise de parole mesurée et des voix complémentaires dans le monde artistique

Face à la libération de la parole et à l’émotion suscitée par ces accusations, Mimie Mathy a cherché à situer le phénomène : « Vous savez, s’il n’y avait que dans le milieu artistique qu’il y avait des abus comme ça, ça se saurait… », a‑t‑elle observé, en soulignant que le harcèlement moral et sexuel dépasse largement le cadre du show‑business. Elle a ainsi replacé les faits dans un contexte plus large, évoquant des situations similaires dans d’autres secteurs professionnels.

L’actrice a précisé connaître Patrick Bruel et nuancé son propos sur sa personnalité et son parcours professionnel : « Il a sûrement eu une période où il était très demandé et harcelé de partout ». Toutefois, elle a affirmé sa position sur la protection des victimes : « je suis avant tout pour la défense et la protection des femmes », insistant sur la nécessité de laisser la justice suivre son cours.

D’autres figures publiques ont également pris la parole ces dernières semaines. Anne Roumanoff, interrogée par Télé Star, a dit avoir été « très choquée » par des réactions minimisant l’affaire et a qualifié d’« épouvantables » les accusations formulées contre le chanteur, tout en évoquant la difficulté de concilier ces accusations avec des souvenirs personnels.

Marguerite, ancienne candidate de la Star Academy, s’est montrée en revanche plus directe dans son soutien aux plaignantes, déclarant croire les victimes et exprimant l’espoir que la justice rende sa décision en temps utile.