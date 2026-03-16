Mimie Mathy habite une maison provençale dans le village du papa de Marcel Pagnol

Mimie Mathy , dont la série Joséphine, ange gardien est régulièrement rediffusée sur TF1 Séries Films, a choisi de se retirer loin de l’agitation médiatique pour vivre dans le Sud de la France. Installée avec son mari dans une propriété du Vaucluse, elle privilégie un quotidien tourné vers la nature et la famille quand elle n’est pas à Paris pour des tournages ou des spectacles.

La résidence du couple se situe à Vaison-la-Romaine, petite cité vauclusienne réputée pour ses vestiges romains et ses ruelles pittoresques. La maison, de style provençal, est entourée de vignes et offre des vues sur des éléments emblématiques du paysage local.

Depuis cette adresse, la comédienne peut apercevoir le Mont Ventoux et le château médiéval de la Haute-Ville, vestige des comtes de Toulouse, un cadre qui explique en partie l’attachement de Mimie Mathy à la région.

Un quotidien provençal axé sur la famille, la vigne et la truffe

Le choix de Vaison-la-Romaine n’est pas uniquement paysager : Mimie Mathy a souvent évoqué l’importance des liens familiaux dans sa décision. Sa sœur Marie habite dans la région, et l’actrice confie fréquenter la Provence depuis les années 1980, ce qui a consolidé son ancrage local.

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La propriété du couple ne se réduit pas à une résidence secondaire. Autour de la maison, Benoist Gérard, ancien chef cuisinier et époux de l’actrice, s’est investi dans la viticulture. Il cultive les parcelles qui entourent la demeure et a orienté sa production vers des vins rouges après une tentative de rosé, évoquée lors d’une visite filmée pour l’émission de Michel Drucker où il présentait sa parcelle.

Parallèlement à la viticulture, le couple a entrepris un projet de plantation d’arbres truffiers. Ils ont planté plusieurs essences — chênes verts, chênes blancs, noisettiers — dans l’espoir d’exploiter la filière truffière, une activité en cohérence avec les terroirs du Vaucluse, région reconnue pour la truffe.

Sur le plan social, Mimie Mathy reçoit régulièrement des amis et personnalités du monde artistique dans sa maison provençale. Parmi eux figurent les chanteuses Alice Dona et Liane Foly, invitées à partager des repas où chacun participe à la préparation, coutume que le couple entretient pour favoriser la convivialité.

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Malgré cette vie ancrée dans le sud, l’actrice maintient des allers-retours entre la Provence et Paris pour répondre aux exigences professionnelles liées aux tournages et aux apparitions publiques. Lorsqu’elle n’est pas sur les plateaux, elle privilégie les promenades dans les vignes, les marchés locaux et un rythme de vie plus calme.