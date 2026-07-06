Mimie Mathy évoque son tournage particulier avec Mayane dans Joséphine, ange Gardien

Mimie Mathy, qui incarne Joséphine depuis plusieurs décennies, a évoqué le déroulement du tournage réalisé à l’automne 2025, particulièrement avec Mayane, révélée en 2024 dans la comédie Un p’tit truc en plus d’Artus. L’actrice de 68 ans a décrit Mayane comme une personne « super chouette » et « solaire », dotée d’un grand talent. Cette singularité, liée à la trisomie 21, représente un aspect qui « s’apprivoise totalement », selon Mimie Mathy. Elle a également souligné l’importance de la mise en confiance opérée par le réalisateur Christophe Barraud, décrit comme « plein d’humour et de délicatesse », pour accompagner les comédiens dans ce tournage sensible.

La participation de Mayane dans cet épisode est centrée sur le personnage d’une « jeune femme de 20 ans passionnée de pâtisserie ». Certaines scènes ont dû être adaptées pour s’ajuster à ses particularités, en particulier une scène où le personnage de Mayane devait manger un gâteau préféré, un Paris-Brest, mais où elle a manifesté un blocage. Cette situation a conduit à des ajustements non visibles à l’écran, une remarque que Mimie Mathy a rapprochée de ses propres adaptations personnelles liées à sa mobilité réduite, montrant ainsi que le tournage s’est déroulé dans l’esprit d’une approche inclusive et respectueuse.

Une démarche d’inclusion et de représentation visant à valoriser les différences

Lors de son entretien, Mimie Mathy a également abordé la thématique de la différence, qui traverse non seulement le sujet de l’épisode, mais aussi la perception sociale en général. Elle a expliqué que « souvent, quand on a une différence, on l’assume », tandis que la peur ou la gêne réside davantage chez ceux qui entourent ces personnes. Ces réactions peuvent se traduire par des craintes de blesser involontairement par des mots ou des gestes, une barrière que l’industrie audiovisuelle cherche progressivement à franchir.

Sur ce point, Mimie Mathy a insisté sur le fait que l’épisode avec Mayane constitue, bien qu’implicitement, une forme de démonstration. Même si sa propre différence physique n’est jamais explicitement abordée dans la série, son apparition aux côtés d’une actrice porteuse de trisomie 21 envoie un message clair : le monde comprend une diversité importante de personnes qui doivent être reconnues et acceptées. Ce positionnement se traduit par une volonté de montrer la richesse de cette diversité sans insister lourdement sur les particularismes de chacun.

Mayane incarne donc un rôle qui dépasse la simple représentation d’un handicap. Par le biais de son personnage passionné de pâtisserie, la jeune actrice gagne en visibilité dans un paysage audiovisuel encore trop peu tourné vers l’inclusion. Quant à Mimie Mathy, elle apparaît comme une figure engagée dans cette dynamique, exprimant une approche bienveillante et pragmatique, adaptée aux réalités du terrain et à l’intégration des acteurs en situation de handicap.

Ce nouvel épisode de Joséphine, ange Gardien diffusé en ce mois de juillet s’inscrit ainsi dans une mouvance plus large qui tend à faire évoluer les mentalités et à enrichir le récit télévisuel par l’introduction de personnages incarnés par des acteurs aux profils diversifiés.