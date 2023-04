Militao: « Je pense que je suis sur la bonne voie pour être le meilleur »

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce lundi, le défenseur central du Real Madrid Eder Militao a confié qu’il n’était pas loin d’être le meilleur à son poste.

Le Real Madrid se dirige une fois de plus vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Après leur victoire facile lors du match aller à Santiago Bernabeu contre Chelsea (2-0), les Madrilènes se rendent chez les Blues ce mardi pour la manche retour. Les hommes de Carlo Ancelotti devront tout de même se montrer solide face aux Blues pour conserver leur avantage. Et pour y arriver, les Merengue pourront se reposer sur leur homme fort en défense, Eder Militao.

Le jeune brésilien enchaîne les prestations de hautes volées avec le club espagnol et sera une nouvelle fois attendu ce mardi. D’ailleurs, certains le considèrent déjà comme le meilleur défenseur central du monde. Interrogé sur le sujet en conférence de presse d’avant match ce lundi, l’international Auriverde a confié qu’il était en tout cas sur la bonne voie pour devenir le meilleur. « C’est l’opinion de chacun. Je pense que je suis sur la bonne voie. Quand je suis arrivé à Madrid, c’était un moment difficile, de grands joueurs étaient là. Je gagnais ma chance et maintenant je pense que je me débrouille très bien« , a-t-il déclaré, relayé par Real France, avant de détailler quelles sont, selon lui, les caractéristiques d’un défenseur central de classe mondiale aujourd’hui.

« Il faut travailler dur. Aujourd’hui, il y a beaucoup de bons attaquants et chaque jour, il faut prouver que l’on est au meilleur de sa forme, personnellement, mentalement et collectivement. Je pense que je le fais bien. J’essaie à chaque match de donner le meilleur de moi-même pour que mes coéquipiers qui sont avec moi se sentent plus à l’aise« , a-t-il ajouté. Avec Eder Militao au meilleur de sa forme, et une attaque en feu, porté par un autre brésilien, Vinicius Jr, le Real Madrid peut croire en ses chances de conserver sa couronne continentale.

