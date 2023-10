Milan AC: « Nous avons mieux jouer que le PSG… », Stefano Pioli

-Publicité-

L’entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli s’est exprimé face à la presse après la lourde défaite de son équipe (0-3) contre le PSG ce mercredi soir en Ligue des champions. Le technicien estime que son équipe était supérieur aux Parisiens pendant une heure de jeu.

Le Milan était en déplacement sur la pelouse du PSG ce mercredi soir, à l’occasion du choc de la troisième journée de la Ligue des champions. Annoncée très serrée sur le papier, la rencontre a tourné à la correction pour les Italiens qui se sont faits humiliés sur le score de 3-0. Mais l’entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, a vu de bonnes choses. Il estime même que son équipe a mieux joué que le PSG pendant la majeure partie du match.

« Nous avons réalisé une très bonne performance, en jouant mieux que le PSG pendant 60 minutes. Ensuite, encaisser le deuxième but a rendu les choses difficiles, nous avons un peu baissé les bras, nous nous sommes repris en pensant que nous pouvions faire match nul. Nous sommes désolés, nous l’avons bien préparé, dans certaines situations, ils avaient plus de qualité que nous et cela a décidé du résultat. Nous avons interprété la première période comme nous le souhaitions et nous l’avons bien fait, puis il a suffi d’une erreur d’inattention pour qu’un but soit marqué.”, a-t-il d’abord lancé sur Sky Sport Italia, relayé par Footmercato.

Il poursuit: “Ensuite, il a fallu éviter le deuxième, il fallait plus d’organisation et aussi plus d’attention. C’est dommage, c’est un moment où l’on peut faire mieux, mais aussi où l’on est un peu trop pénalisé. Mais c’est le niveau de la Ligue des Champions, nous devons faire de meilleurs matchs sur le plan technique. C’est incroyable de ne pas pouvoir marquer, même ce soir nous avons eu des occasions. Le résultat de Newcastle est la seule chose positive de la soirée, car il nous donne de l’espoir. Nous devons y croire, car nous pouvons faire quelque chose de bien et nous avons les qualités nécessaires pour gagner les trois prochains matches ».

Avec cette nouvelle défaite, le Milan AC est bon dernier du groupe F, avec seulement deux points au compteur. Lors de la manche retour qui débute dans deux semaines, le club Lombard devra montrer un meilleur visage pour ne pas quitter la compétition dès la phase de poules.