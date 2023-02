Milan AC: le message fort de Zlatan Ibrahimovich après son retour

Absent depuis de longs mois pour une blessure, Zlatan Ibrahimovic a officiellement fait son retour en compétition ce dimanche, lors de la victoire du Milan AC face à Atalanta (2-0). Après la rencontre, le suédois a dévoilé son ambition pour le reste de la saison.

Après une longue absence due à une blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic, âgé de 41 ans, a effectué son retour en compétition ce dimanche. Le géant suédois est en effet entré en jeu à la 73è minute lors de la victoire du Milan AC contre l’Atalanta en Serie A. L’ancien buteur du PSG a semblé en bonne forme, effectuant plusieurs courses durant le reste du match. A la fin de la rencontre, il s’est exprimé au micro de DAZN et Ibrahimovic est convaincu de pouvoir encore aider les Rossoneri pour le reste de la saison.

« J’ai tellement souffert pendant cette dernière année. Mais je sens que je peux encore plus aider l’équipe. Je suis quelqu’un d’ambitieux. Si je ne me fixe pas d’objectif, alors je me détends… Moi, je veux donner de la concurrence à mes collègues et jouer. Je ne veux pas rester ici grâce uniquement à ce que j’ai accompli dans le passé. Je veux prouver maintenant. Le jour où j’estimerai que je dois jouer me contenter des cinq ou dix dernières minutes d’un match, je resterai à la maison. Je dois jouer tout un match« , a clamé le Scandinave et relayé par Maxifoot.

Le Milan AC est actuellement troisième de Serie A, avec un match de plus que la Roma (4è). De plus, les Rossoneri ont remporté leur match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Tottenham (1-0). Le retour de Zlatan Ibrahimovic intervient donc au bon moment pour le club milanais.