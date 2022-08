« Mikhaïl Gorbatchev était l’un de mes héros », Arnold Schwarzenegger

L’acteur américain Arnold Schwarzenegger a réagi à la mort de l’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev. « Mikhaïl Gorbatchev était l’un de mes héros », a déclaré l’acteur et ex-politicien hollywoodien.

Il est l’un des symboles de la chute de l’URSS. Pur produit du système communiste, Mikhaïl Gorbatchev est décédé, ce mardi, à l’âge de 91 ans, des suites d’une longue maladie. Son décès intervient en pleine offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février et dénoncée en Occident comme une résurgence de l’impérialisme russe.

Le dernier dirigeant de l’ex-bloc communiste a marqué l’histoire et changé la face du monde en devenant le fossoyeur involontaire de l’URSS. S’il est la source d’un immense respect en Occident, il suscite une amertume certaine en Russie.

La disparition de l’ex dirigeant de l’URSS a suscité de nombreuses émotions et réactions partout dans le monde. Plusieurs personnalités politiques mondiales ont salué le courage politique du dirigeant soviétique en évoquant leurs souvenirs personnels.

« Un leader rare […] qui avait l’imagination de voir qu’un avenir différent était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir » a déclaré Joe Biden. Dans un communiqué, le Président américain, sénateur à l’époque, qui a vu le dirigeant soviétique en exercice, a exprimé ses condoléances: « Lorsque M.Gorbatchev a visité la Maison-Blanche en 2009, lui et moi, nous avons longuement parlé des efforts en cours dans nos pays pour réduire les arsenaux nucléaires américains et russes. Il était facile de voir pourquoi tant de personnes dans le monde l’appréciaient autant ».

Arnold Schwarzenegger, acteur, réalisateur, gouverneur de Californie de 2003 à 2011: « Il y a un vieux dicton: ‘Ne rencontrez jamais vos héros’. Je pense que c’est l’un des pires conseils jamais entendus. Mikhaïl Gorbatchev était l’un de mes héros, et ce fut un honneur et une joie de le rencontrer. J’ai été incroyablement chanceux de pouvoir l’appeler mon ami. Nous pouvons tous apprendre de sa vie fantastique ».

There’s an old saying, “Never meet your heroes.” I think that’s some of the worst advice I’ve ever heard. Mikhail Gorbachev was one of my heroes, and it was an honor and a joy to meet him. I was unbelievably lucky to call him a friend. All of us can learn from his fantastic life. pic.twitter.com/All5suSke1