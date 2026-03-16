Michel Sardou et son épouse reçus par un restaurant à Bormes‑les‑Mimosas

Michel Sardou et son épouse Anne‑Marie Périer ont été reçus récemment au restaurant local Le Gaudineto à Bormes‑les‑Mimosas, a annoncé l’établissement sur son compte Instagram, une sortie qui confirme l’ancrage du chanteur dans cette commune du Var où il mène sa retraite après avoir vendu plus de 100 millions de disques. Le couple réside dans une villa en bord de mer de 500 à 600 m2 acquise pour 6,3 millions d’euros, selon les informations publiées.

Sur Instagram, les propriétaires du Gaudineto ont exprimé leur fierté d’avoir accueilli la « légende de la chanson française » et d’avoir partagé avec lui un moment « simple, chaleureux », en précisant qu’ils lui avaient servi leur daube provençale maison. La publication, relayée par des internautes, met en avant la dimension conviviale de la soirée et l’attachement de l’établissement à sa cuisine traditionnelle.

L’établissement est décrit par le Petit Futé comme apportant « un vent de fraîcheur » à Bormes‑les‑Mimosas, et l’office de tourisme local le répertorie comme un traiteur événementiel spécialisé dans les buffets gastronomiques et fleuris, privilégiant des produits frais, de saison et faits maison. Pour le Gaudineto, recevoir Michel Sardou représente à la fois une visibilité notable et, selon la légende de leur publication, une reconnaissance de leur savoir‑faire culinaire.

Le Gaudineto et la daube provençale au cœur d’une soirée qui a attiré l’attention

La daube provençale, plat mis en avant lors du repas, est ici décrite comme un mets traditionnel du Sud‑Est, mijoté lentement avec du vin rouge, des olives et des herbes aromatiques. Dans le contexte régional, ce plat emblématique illustre la cuisine locale et la convivialité que revendique le Gaudineto dans ses prestations.

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La présence de Michel Sardou à ce dîner s’inscrit dans une dynamique d’intégration de l’artiste à la vie locale de Bormes‑les‑Mimosas. En janvier 2026, il avait pris la parole lors des vœux du maire François Arizzi pour adresser ses remerciements à la commune, évoquant l’influence de son père Fernand Sardou et le lien familial avec la région et la pétanque, selon un compte rendu de Var‑Matin.

Dans les colonnes de la presse locale, Michel Sardou avait expliqué son choix d’installer sa résidence à Bormes‑les‑Mimosas en déclarant qu’il ne souhaitait ni Nice ni Cannes, et qu’après avoir regardé la vue vers Cassis il avait opté pour ce lieu où, selon ses mots rapportés, « ici, on ne m’emmerde pas ». Ces déclarations avaient été reprises par plusieurs médias couvrant son installation.

La publication du Gaudineto accompagnée d’une photo‑message sur Instagram rappelle le lien entre la table et la clientèle locale et souligne le rôle des petites adresses provençales dans l’accueil des personnalités résidant sur place.