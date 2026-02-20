Michel Houellebecq : Qianyum Lysis, sa femme 20 ans sa cadette

Le 26 février prochain, Michel Houellebecq atteindra l’âge de 70 ans , mais l’auteur ne marque aucun signe de ralentissement : entre parutions littéraires, sorties musicales et concerts imminents, les prochains mois s’annoncent denses pour le romancier natif de Saint‑Pierre (La Réunion).

Le 26 février prochain, Michel Houellebecq atteindra l’âge de 70 ans, mais l’auteur ne marque aucun signe de ralentissement : entre parutions littéraires, sorties musicales et concerts imminents, les prochains mois s’annoncent denses pour le romancier natif de Saint‑Pierre (La Réunion).

Quatre ans après la parution de Anéantir, l’écrivain récompensé par le prix Goncourt 2010 pour La carte et le territoire publiera le 4 mars un recueil de poèmes inédits, Combat toujours perdant (Flammarion). L’ouvrage, annoncé comme un petit format de 72 pages, rassemble des textes poétiques qui seront en partie repris dans un projet musical intitulé Souvenez‑vous de l’homme. Cette publication marque un retour de Houellebecq à la forme courte et poétique, après plusieurs années consacrées au roman.

Parallèlement à la sortie du recueil, Michel Houellebecq publiera un album de douze chansons le 6 mars, réalisé en collaboration avec Frédéric Lo. Le duo donnera ensuite une série de concerts : dix représentations programmées en avril à la salle La Scala à Paris, avant d’entamer une tournée. Ces annonces s’ajoutent à une actualité judiciaire récente : l’écrivain a perdu une procédure visant à faire interdire un film pornographique dans lequel il apparaît.

Un parcours personnel discret et des liens universitaires

Dans sa vie privée, Michel Houellebecq est marié à Qianyum Lysis, une femme originaire de Shanghai rencontrée sur les bancs de la Sorbonne. Selon les informations disponibles, elle a environ vingt ans de moins que lui et avait, alors qu’elle était étudiante, rédigé un mémoire consacré à son futur époux. Le couple a été aperçu pour la première fois ensemble en public en septembre 2016 à Berlin, à l’occasion de la remise du prix Frank Schirrmacher.

Leur union a été célébrée le 21 septembre 2018. Parmi les témoins de l’événement, la chanteuse Carla Bruni‑Sarkozy a diffusé sur Instagram une photographie en noir et blanc des mariés, contribuant à confirmer la tenue de la cérémonie. Quelques années plus tard, Qianyum Lysis a obtenu la nationalité française, selon les éléments rendus publics.

Adepte de la calligraphie et du dessin, Qianyum Lysis partage régulièrement sur les réseaux sociaux ses œuvres, principalement des dessins à tonalité sensuelle et érotique, ainsi que des photographies en noir et blanc la représentant.