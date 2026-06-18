Michel Drucker refuse de commenter l’affaire Patrick Bruel malgré son respect pour le chanteur

Michel Drucker , figure emblématique du paysage audiovisuel français, a choisi de ne pas commenter publiquement les accusations en cours visant Patrick Bruel, malgré son hommage récent au 65e Festival de Télévision de Monte Carlo où il a reçu une Nymphe d’or récompensant l’ensemble de sa carrière. Interrogé sur ce dossier sensible, l’animateur a manifesté son respect envers le chanteur tout en rappelant la nécessité de laisser la justice faire son travail.

Patrick Bruel, connu pour sa carrière à la fois dans la musique et le cinéma, est actuellement au cœur d’une polémique majeure. Plusieurs femmes l’accusent de viols et d’agressions sexuelles, des faits qu’il dément catégoriquement. Michel Drucker, qui a reçu le chanteur à plusieurs reprises dans son émission Vivement Dimanche, a ainsi préféré ne pas s’exprimer sur cette affaire. « C’est un sujet que je n’aborde pas », a-t-il déclaré à La DH Les Sports+, avant d’ajouter : « Je ne parlerai pas de Patrick Bruel parce que, d’abord, il n’aimerait pas. C’est quelqu’un que j’ai connu à ses débuts et pour qui j’ai beaucoup de respect. Et le reste, c’est l’affaire de la justice. »

Les déclarations de Michel Drucker ont rapidement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certaines personnes saluant sa retenue et d’autres regrettant ce silence face à des allégations graves. Ces événements interviennent dans un contexte où la parole des victimes d’abus sexuels reçoit une attention médiatique et judiciaire croissante en France.

Patrick Bruel se défend publiquement

Face à ces accusations, Patrick Bruel a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de clamer son innocence. Le chanteur affirme : « Jamais je n’ai forcé une femme« , soulignant qu’il n’a « jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit« . Il affirme également qu’il ne s’est jamais servi de sa notoriété pour obtenir des relations non consenties.

Dans un message adressé à ses soutiens, Bruel déclare : « Je me défendrai, pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public avec lequel j’ai un lien fidèle et indéfectible« . Il rappelle également l’importance des principes fondamentaux de la justice, notamment la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable et le respect des procédures judiciaires.

Mis en examen, Patrick Bruel fait face à des accusations de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans plusieurs dossiers distincts. Il a été placé sous contrôle judiciaire et se voit désormais imposer des restrictions strictes par la justice, incluant notamment l’interdiction de quitter le territoire français et l’interdiction de fréquenter tout salon de massage, une mesure spécifique mentionnée dans les conditions de son contrôle judiciaire.