Michaël Youn publie une photo de ses enfants après le homejacking

Le 11 mai, le comédien Michaël Youn , son épouse Isabelle Funaro et leurs deux enfants ont été victimes d’un cambriolage violent à leur domicile d’Éguilles, dans les Bouches‑du‑Rhône. Malgré l’effroi de la scène, la famille n’a pas été blessée physiquement et l’artiste a exprimé un sentiment de soulagement mêlé au traumatisme subi.

Selon le récit relayé par la presse locale, notamment Actu Marseille, deux individus cagoulés et armés se sont introduits dans la maison. Sur place se trouvaient les parents et les enfants : les agresseurs ont dérobé principalement des sommes d’argent liquide ainsi que des bijoux et des montres, sans toutefois laisser de traces de blessures corporelles apparentes chez les occupants.

Peu après les faits, Michaël Youn s’est exprimé sur son compte Instagram en mêlant humour et gravité. Il a décrit la scène avec une pointe de distance comique avant de recentrer son propos sur la réalité du danger : « Ça aurait pu se terminer tellement mal que je suis franchement soulagé aujourd’hui. »

Publications et réactions : de l’humour à l’émotion

Dans les jours qui ont suivi, l’acteur a alterné entre propos légers et messages plus personnels. Il a posté une photo de cagoule accompagnée d’une remarque ironique sur l’émission Mask Singer : « Mask Singer, ça ne sert à rien ! J’ai deviné personne », ajoutant, sur le ton de la plaisanterie, que ses voleurs n’avaient pas emporté son « prochain scénario ». Ces publications montrent la manière dont Youn a tenté de gérer publiquement l’événement en combinant autodérision et distance.

Le samedi 23 mai, Michaël Youn a toutefois publié une image plus sobre et intime, laissant temporairement tomber l’humour. La photo le montre prenant dans ses bras ses deux enfants, identifiés dans sa légende comme Seven et Stellar. En légende, il a écrit : « Mon cœur hors de moi », exprimant ainsi la préoccupation paternelle après l’épisode traumatisant.

La publication a rapidement suscité de nombreuses réactions d’internautes. Parmi les commentaires visibles sous la photo figuraient des messages de soutien et d’émotion : « C’est une magnifique photo, extrêmement touchante, sensible et fragile », « Très émouvant de voir notre Michael en papa », et « Il n’y a rien de plus fort ».