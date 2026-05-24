Monica Bellucci de retour à Cannes après sept ans d’absence et la déclaration de Vincent Cassel

Monica Bellucci a fait un retour très remarqué sur la Croisette ce vendredi, marquant sa présence à la 79e édition du Festival de Cannes après sept ans d’absence. Venue défendre Histoires de la nuit, réalisé par Léa Mysius et sélectionné en compétition pour la Palme d’or, l’actrice italienne a immédiatement captivé l’attention des photographes et des festivaliers dès son arrivée sur le tapis rouge.

La dernière participation de Monica Bellucci au festival remontait à 2019. Figure régulière des événements cannois depuis plus de vingt ans, elle a par ailleurs assumé les fonctions de maîtresse de cérémonie en 2003 et en 2017, consolidant un lien ancien et visible avec la manifestation. Son retour s’inscrit donc dans la continuité d’une carrière étroitement associée à Cannes.

Sur le tapis rouge, l’actrice de 61 ans a opté pour une tenue qui n’est pas passée inaperçue : une longue robe noire sculpturale, brodée de sequins et prolongée d’une traîne fluide, assortie de bijoux imposants et d’un maquillage discret. Elle a posé aux côtés de personnalités internationales présentes cette année sur la Croisette, parmi lesquelles Isabelle Huppert, Virginie Efira, Léa Seydoux, Catherine Deneuve et Pierre Niney. Au casting de Histoires de la nuit figurent également Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon et Paul Hamy.

Monica Bellucci au cœur de la sélection officielle et une déclaration de Vincent Cassel

Le film de Léa Mysius, en compétition officielle, place Monica Bellucci au centre des attentions artistiques de cette édition. La présence d’un long-métrage en lice pour la Palme d’or intensifie la visibilité de l’actrice sur la Croisette, d’autant que la sélection officielle constitue chaque année un des éléments clés du palmarès festivalier et de la couverture médiatique internationale.

Parallèlement à sa venue pour la projection, Monica Bellucci a été au centre d’une déclaration publique de Vincent Cassel, également présent à Cannes pour défendre Histoires parallèles d’Asghar Farhadi. Interrogé sur la personnalité qui, selon lui, incarne le mieux le Festival de Cannes, l’acteur a répondu sans hésitation : “Monica Bellucci, sans aucun doute”. Il a précisé : “De notre époque, je pense que c’est celle qui a le mieux incarné le cinéma. Pour moi, je pense Festival de Cannes, je vois Monica.”

Vincent Cassel a ajouté, en évoquant l’idée d’une affiche du festival : “Ça ne m’étonnerait pas qu’un de ces quatre matins ils nous fassent un Festival de Cannes avec Monica sur l’affiche.” Ces propos ont été d’autant plus remarqués qu’ils rappellent l’histoire personnelle et professionnelle partagée entre les deux comédiens. Mariés de 1999 à 2013, Monica Bellucci et Vincent Cassel sont parents de deux filles, Deva et Léonie.

Malgré leur séparation, les deux acteurs continuent d’être associés dans l’imaginaire public et dans les événements du cinéma français, comme l’illustre la présence conjointe de l’un et l’autre à cette édition du festival.