Daniel Auteuil affiche des rouflaquettes à Cannes pour la promotion de L’objet du délit

Au Festival de Cannes 2026, l’acteur Daniel Auteuil a suscité l’attention autant par son apparence que par les propos tenus lors de la promotion de son film : coiffure grisonnante et rouflaquettes marquées ont déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, tandis qu’il a rendu hommage à Jean‑Pierre Bacri en présentant son nouveau projet à la Croisette.

La cérémonie de clôture a consacré Virginie Efira qui a reçu la Palme d’Or pour Soudain, un film pour lequel elle a appris le japonais. Le festival, qui a duré deux semaines, a vu défiler réalisateurs et comédiens venus défendre leurs films et rencontrer la presse internationale.

Daniel Auteuil s’est présenté à Cannes pour défendre L’objet du délit, réalisé par Agnès Jaoui, accompagné notamment de sa fille Nelly et d’Emmanuelle Béart. Dans une interview accordée à Brut, l’acteur est apparu avec une coupe grise et des rouflaquettes très visibles, détail de style qui a focalisé une partie de l’attention du public et des internautes.

Apparition remarquée, réactions sur les réseaux et hommage à Jean‑Pierre Bacri

La séquence diffusée par Brut a rapidement alimenté les commentaires en ligne. Plusieurs internautes ont comparé l’apparence d’Auteuil à celle du personnage de Wolverine, écrivant notamment : « Magnifique sosie de Wolfverine », « il se transforme en Wolverine le Daniel ? », ou encore « Cette barbe dis moi que c’est pour un rôle ??? ». D’autres publications ont relevé l’impact visuel de sa barbe et de ses rouflaquettes dans la vidéo partagée sur les plateformes sociales.

Au-delà de l’anecdote capillaire, l’objet principal de sa présence était la promotion du film d’Agnès Jaoui. Daniel Auteuil a présenté ce projet à la presse et a souligné qu’il était dédié à la mémoire de Jean‑Pierre Bacri. Lors de l’entretien, il a salué la carrière et la vérité d’interprétation de l’acteur disparu : « Immense, immense acteur, parce qu’il était la vérité. Il était vrai. Il était vrai et sincère tout le temps », a‑t‑il déclaré.

Il a également évoqué une autre de ses impressions sur Bacri en citant un exemple de son dernier travail vu : « le dernier truc que j’avais vu de lui où il était formidable c’était Le Sens de la fête où il est bouleversant parce qu’il est dans une m*rde noire et c’est toujours ça qui nous fait rire ». Dans le même échange, Auteuil a rappelé une anecdote personnelle à propos de Bacri, mentionnant que celui‑ci avait dû emprunter de l’argent à un ami célèbre pour s’offrir un bateau.

La présence de Daniel Auteuil à Cannes a donc combiné promotion de film, souvenir d’un confrère et réactions d’usagers de réseaux sociaux sur son nouveau look, éléments qui ont contribué à faire de son passage un des sujets remarqués lors de cette édition du festival.