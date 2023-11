Michael Jackson: sa veste emblématique vendue aux enchères à 286000 d’euros (photo)

- Publicité-

Une veste emblématique de Michael Jackson a été vendue aux enchères pour 286000 euros soit près de 190 millions de FCFA.

Lors d’une vente aux enchères de « Propstore » à Londres, la célèbre veste en cuir noir et blanc portée par Michael Jackson dans une publicité pour Pepsi en 1984 a été vendue pour 250 000 livres sterling (286 000 euros).

Selon euronews; la veste de Michael Jackson a été mise aux enchères aux côtés de plus de 200 souvenirs de musique et de cinéma, dont la veste La Rocka ! portée par le regretté chanteur de Wham! dans le clip « I Knew You Were Waiting (For Me) » aux côtés d’Aretha Franklin, qui a été vendue pour 93 750 livres sterling (107 400 euros).

De plus, la célèbre coiffure d’Amy Winehouse, portée dans le clip de 2007 pour « You Know I’m No Good » de « Back to Black », a été vendue pour 18 750 livres sterling (21 500 euros).

Cependant, une guitare Gibson ayant appartenu à Angus Young d’AC/DC n’a pas trouvé d’acheteur, de même qu’un jukebox des Beatles Yellow Submarine en édition limitée.

Le directeur de la musique et des affiches chez « Propstore », Mark Hochman, a souligné qu’il s’agissait de la première fois que de nombreux objets étaient proposés à la vente au public.

En effet, les publicités Pepsi sont surtout connues pour l’incident où les cheveux de Michael Jackson ont pris feu pendant le tournage, lui causant de graves brûlures. À ce moment-là, il portait une autre veste.

Pour rappel, des souvenirs appartenant à Michael Jackson ont déjà été vendus aux enchères pour des milliers d’euros, notamment un chapeau fedora noir qu’il portait juste avant d’exécuter sa célèbre danse du moonwalk pour la première fois en 1983. Ce chapeau a été vendu pour 77 640 euros lors d’une vente aux enchères à Paris en septembre.