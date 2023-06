Michael jackson: 14 ans après sa mort, son chapeau mis aux enchères pour 60 millions de F CFA

Le chapeau emblématique arboré par Michael Jackson en 1983 lors de sa toute première exécution du célèbre pas de danse « moonwalk » sera proposé aux enchères le 26 septembre 2023 à Paris pour un prix exorbitant.

14 ans après sa disparition, un souvenir inestimable de la légende de la pop, Michael Jackson, sera mis aux enchères le 26 septembre prochain à Paris. Il s’agit du chapeau porté par l’icône lorsqu’il a exécuté pour la première fois son légendaire pas de danse « moonwalk ». Cet événement marquant avait eu lieu le 25 mars 1983, lors du 25e anniversaire du label Motown, où Michael Jackson a jeté son couvre-chef sur le côté de la scène avant de réaliser ce mouvement de glissement vers l’arrière qui allait révolutionner l’histoire de la danse.

Estimé entre 60 000 et 100 000 euros soit 66 millions de F CFA, ce chapeau deviendra l’attraction phare d’une vente aux enchères d’objets rock qui se déroulera à l’Hôtel Drouot, la place d’enchères la plus prestigieuse de Paris. Cette vente est organisée par les sociétés Artpèges et Lemon Auction, qui ont déjà fait sensation l’année dernière avec la guitare fracassée de Noel Gallagher au moment de la séparation d’Oasis, adjugée pour la somme impressionnante de 385 500 euros, frais inclus.

Ce chapeau emblématique incarne à lui seul l’héritage artistique et l’influence durable de Michael Jackson dans le domaine de la musique et de la danse. Il représente un morceau de l’histoire qui a marqué des générations de fans à travers le monde. Les collectionneurs et les admirateurs du « Roi de la pop » se préparent déjà à participer à cette vente unique en son genre, espérant ainsi pouvoir acquérir un objet si intimement lié à la légende elle-même.

En plus du Fedora de Michel Jackson, la vente aux enchères promet une sélection riche et variée de près de 200 lots, allant des photographies et affiches de concerts emblématiques, aux billets collectors en passant par un disque d’or authentique de la légendaire Madonna. Les amateurs de musique seront également séduits par la présence de guitares vintage, dont certaines ayant appartenu à des icônes du rock, ainsi que par les costumes originaux de Martin Gore, membre du célèbre groupe Depeche Mode. Rendez-vous le 4 juillet prochain pour découvrir en ligne le catalogue de la vente.

