Michael Goldman filmé en train de danser au Stade de France pendant le concert d’Aya Nakamura

Lors de cette première soirée, la chanteuse a repris plusieurs de ses tubes devant des dizaines de milliers de spectateurs et a choisi d’intégrer à sa mise en scène une réponse aux agressions dont elle a été l’objet. Une vidéo partagée sur les réseaux montre Aya Nakamura brûlant sur scène une banderole déployée en 2024 par un groupuscule d’extrême droite qui s’opposait à sa participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux. Le geste a été présenté par ses soutiens comme une réappropriation symbolique d’un épisode douloureux de sa carrière.

La performance a été saluée par de nombreux internautes et relais médiatiques à l’international. Aya Nakamura, régulièrement citée comme l’une des artistes francophones les plus écoutées dans le monde, a multiplié les clins d’œil aux critiques qui l’ont visée, intégrant ces éléments à son spectacle et faisant de la scène un espace de réponse publique.

Le concert a attiré des personnalités venues soutenir l’artiste. La journaliste Mélissa Theuriau a assisté au show accompagnée de sa fille, et l’ancienne candidate et animatrice Ebony était également présente pour applaudir l’interprète de Pookie.

Parmi les invités figurait Michael Goldman, producteur de l’émission Star Academy, qui a été filmé en train de danser sur le morceau Djadja. La vidéo de Michael Goldman s’ambiancant pendant le concert a été relayée, confirmant l’intérêt du producteur pour la prestation et son statut de spectateur enthousiaste.

La relation entre Michael Goldman et Aya Nakamura remonte à plusieurs rencontres publiques : il avait déjà convié la chanteuse à participer à des événements liés à la Star Academy 2025, l’invitant à rencontrer les candidats et évoquant la possibilité d’une performance commune sur le prime. Lors de cette invitation, il avait lancé à Aya Nakamura : « Peut-être… qu’il pourrait y avoir quelques élèves qui pourraient danser avec toi sur le prime », propos rapportés lors d’une séquence filmée avec les candidats.

Au cours de ce même échange, Michael Goldman avait fait une plaisanterie maladroite en réponse à une remarque d’Aya sur la taille du château de la Star Academy : « Ouais, il y a de la place. Et avec le temps, il y a de plus en plus de place dans les dortoirs ». Il s’était ensuite repris en déclarant : « C’est horrible, ce que je viens de dire, je regrette. Je regrette d’avoir dit ça ».