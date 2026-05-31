Aya Nakamura gênée après le remerciement de sa mère à Macron au Stade de France

Aya Nakamura célèbre un week‑end historique au Stade de France, où elle a tenu trois concerts complets du 29 au 31 mai 2026, des spectacles vendus en quelques minutes lors de la mise en vente en novembre dernier et ponctués de moments émotionnels marquants : la montée sur scène de sa mère, un discours étonnant remerciant notamment le président de la République, et l’annonce en direct de la victoire du PSG en Ligue des champions durant le show.

Les trois dates au Stade de France représentent l’aboutissement visible d’une carrière au succès commercial massif. Les places pour ces concerts se sont écoulées en un temps record, témoignant d’une forte demande du public et d’un engouement entretenu par la discographie et la notoriété de l’artiste. Parmi les personnalités présentes dans le public figuraient la journaliste Mélissa Theuriau, Ebony et Michael Goldman, ce dernier décrit comme « complètement sous le charme » pendant la représentation.

La soirée n’a pas été exempte d’incidents : une bagarre a éclaté, selon les comptes rendus, et Aya Nakamura a utilisé la scène pour répondre à ses détracteurs en exposant des articles de presse critiques et en brûlant une banderole à caractère raciste qui l’avait visée avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Ces gestes ont été perçus comme des prises de position publiques au cours d’un concert déjà chargé en symboles.

Le discours surprenant de sa maman

Au cours du spectacle du samedi 30 mai, Aya Nakamura a appris en plein show la victoire du Paris Saint‑Germain en Ligue des champions, information qu’elle a partagée et célébrée avec le public, qui avait dû arbitrer entre suivre la rencontre et assister au concert. Quelques instants plus tard, sa mère a fait une entrée surprise sur scène et a prononcé un discours qui a surpris l’artiste et la salle.

La mère d’Aya a déclaré : « Je remercie la jeunesse, je remercie le président de la République, merci Macron. Merci mon mari. Je remercie toute la famille. Merci parce que c’est pas facile ». Aya Nakamura a manifesté sa gêne par des sourires et des rires, donnant à la séquence une tonalité à la fois émotive et légère devant des milliers de spectateurs.

La présence de sa mère sur scène a une résonance particulière au regard de l’histoire familiale : Aya Nakamura a évoqué par le passé que sa mère était chanteuse griotte, une tradition musicale qui ne lui a toutefois pas permis d’en vivre. L’artiste a également raconté que, si sa mère l’a poussée au départ, elle était hésitante face à l’environnement musical, jugeant ce milieu « d’hommes » difficile et dangereux. Ces informations proviennent d’extraits d’entretiens accordés par Aya, notamment à l’animateur Laurent Delahousse.

Pour Aya Nakamura, ces concerts au Stade de France ne se limitent pas à une étape professionnelle ; ils constituent aussi un geste familial significatif. Les trois représentations sont décrites comme un cadeau symbolique adressé à sa mère, et la complicité partagée lors de la montée sur scène illustre ce lien intergénérationnel. Hier soir, elles l’ont vécu sur scène ensemble.