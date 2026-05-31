Louane a réagi avec surprise et enthousiasme à une reprise masculine de son titre « Secret » interprétée par Pierre Garnier, saluant tant l’interprétation que la portée du message, quelques semaines après la sortie de son single « Conduire » et alors qu’elle vient de se marier.

En mars, Louane a publié le single Conduire, présenté comme un aperçu du prochain album de l’artiste. Lors de son passage sur RTL, elle a expliqué que ce titre « donne le ton d’une partie de l’album » et a qualifié le disque à venir de porteur d’une « vraie dualité« .

La tournée de Louane s’est terminée il y a quelques semaines ; l’artiste a depuis poursuivi l’écriture et l’enregistrement de nouvelles chansons. La chanteuse, qui a également évoqué souffrir d’une maladie chronique, a vécu ce mois-ci un événement personnel important en se mariant.

Louane surprise par Pierre Garnier

Invitée à écouter des reprises sur NRJ, Louane a d’abord cru reconnaître la voix qui reprenait « Secret » avant d’identifier Pierre Garnier. Sa réaction, rapportée lors de l’émission, a été immédiate : « Mais arrête ! Mais c’est pas vrai c’est Pierre Garnier, tu te fous de moi ?«

La reprise en question remonte à 2023 et constitue la première vidéo TikTok publiée par Pierre Garnier, selon les éléments exposés durant l’entretien. Elle a été mise en ligne juste avant sa participation à la Star Academy. Louane a dit avoir été informée de cette reprise mais s’est montrée très enthousiaste à la redécouverte du titre chanté par un homme : « Mais on me l’avait dit en fait mais c’est trop cool ça lui va hyper bien. Star ! Qu’est-ce que tu veux que je lui dises ? Merci« .

Louane a insisté sur l’impact que représente une interprétation masculine du morceau : « Cette chanson chantée par un homme… je trouve que c’est, le message est hyper fat, je trouve ça encore plus joli d’entendre ce texte là par un homme. Je suis méga honorée« . Pour elle, le changement de tessiture renforce et transforme la perception du texte.

La chanteuse, qui a déjà pris part à des émissions destinées à soutenir de jeunes talents — des déclinaisons de The Voice Kids à des participations aux primes de la Star Academy ou à Popstars — a rappelé sa proximité avec les scènes de télécrochet et sa volonté d’encourager les artistes émergents.

Selon les informations rapportées, Louane et Pierre Garnier se sont déjà croisés, mais ils ne se sont jamais produits en duo ni enregistré de collaboration commune à ce jour.