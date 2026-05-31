Patrick Bruel accusé d’agressions sexuelles : un deuxième téléphone au cœur des soupçons

Patrick Bruel se retire de la troupe des Enfoirés après 33 ans, alors que des révélations publiées depuis mars mettent en lumière des accusations de violences sexuelles et des témoignages de plusieurs femmes ; l’existence d’un second téléphone personnel, évoquée par la presse, ajoute de nouvelles questions autour de sa vie privée et de ses relations.

En mars, Mediapart publiait un dossier rassemblant des témoignages de femmes l’accusant d’agressions sexuelles et de viols. Depuis cette publication initiale, d’autres personnes se sont manifestées et, selon plusieurs médias, plus d’une vingtaine de témoins ont décrit des faits qu’elles jugent similaires.

Parmi les plaignantes à s’être exprimées publiquement figure l’animatrice Flavie Flament, qui a affirmé avoir gardé le secret pendant des années avant de décider de parler. Patrick Bruel a fermement démenti les accusations et demeure présumé innocent dans le cadre des procédures en cours, rappellent les sources médiatiques. Des associations ont par ailleurs lancé une pétition réclamant l’annulation de ses concerts programmés cet été.

Retrait des Enfoirés et répercussions médiatiques

Selon des informations relayées par RTL, Patrick Bruel aurait pris la décision de se retirer lui-même de la troupe des Enfoirés, après trente-trois années de participation aux spectacles au profit des Restos du cœur. Le chanteur aurait dit à des proches qu’il considérait cette étape comme la fin de sa carrière, propos cités par Paris Match.

Plusieurs acteurs du monde des médias et de la radio ont modifié leurs programmations. La station RFM a retiré les titres de l’artiste de sa diffusion, et le producteur et animateur Nagui a décidé d’écarter ses chansons du répertoire de l’émission N’oubliez pas les paroles, mesures présentées comme des réactions publiques à la controverse.

Le magazine Paris Match a publié d’autres éléments biographiques, rappelant notamment que Johnny Hallyday avait contribué au regain de popularité de Patrick Bruel en l’invitant sur la scène du Stade de France en 1998. Toujours selon ce média, Bruel aurait, à cette période, souscrit une deuxième ligne de téléphone portable « pour mieux séparer vie privée et vie professionnelle », une ligne que Paris Match décrit comme destinée principalement à des relations plus intimes.

Ce second téléphone, évoqué dans les articles de presse, survient pendant une période où l’artiste était marié à Amanda Shters, présentée comme la mère de ses deux enfants dans les reportages. Les journalistes qui ont relayé ces informations noteront le lien temporel entre cette organisation de la communication personnelle et la vie sentimentale de l’artiste.

Les éléments rendus publics par les différents titres de presse comprennent récits de témoins, réactions d’associations et décisions prises par des diffuseurs culturels et radiophoniques depuis la parution des premiers articles. Les déclarations publiques de Patrick Bruel et les communiqués des médias cités constituent la base des informations disponibles à ce stade.