Kylian Mbappé soutenu par Michel Sardou après ses critiques contre Jordan Bardella et le RN

Michel Sardou a publiquement salué la prise de position de Kylian Mbappé contre le Rassemblement National (RN) et contre Jordan Bardella, estimant que le champion, au-delà de sa carrière sportive, fait preuve d’un engagement citoyen notable. L’ancien chanteur a tenu ces propos dans un entretien accordé à L’Équipe, en réaction aux déclarations de Mbappé dans Vanity Fair qualifiant la progression du RN de « catastrophique ».

Dans l’entretien paru dans Vanity Fair, Kylian Mbappé a expliqué pourquoi il avait choisi de s’exprimer sur la scène politique française, en affirmant notamment : « Ça nous a choqués. Nous sommes des citoyens, et nous ne pouvions pas simplement rester là… ». L’attaquant, natif de Bondy et ancien joueur du Paris Saint-Germain, y a insisté sur le fait que les sportifs ne sont pas déconnectés des enjeux nationaux et qu’ils ont, comme tout citoyen, une voix dans le débat public.

La réponse de Jordan Bardella est intervenue sur les réseaux sociaux : le président du RN a publié un message ironique faisant référence au départ de Mbappé du PSG — « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! » — réplique qui a été largement relayée.

Sardou salue « un champion » qui « a le droit de dire »

Interrogé sur cette polémique, Michel Sardou a déclaré à L’Équipe qu’il appréciait la franchise de Kylian Mbappé : « Lui, je l’aime bien, parce qu’il dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l’attend pas. C’est bien qu’il ait ses propres idées », a-t-il confié. Pour le chanteur, le statut de vedette sportive n’ôte pas la légitimité à exprimer des convictions personnelles.

Michel Sardou a souligné que Mbappé reste un « champion », tout en rappelant son statut de citoyen : « C’est un champion, mais c’est aussi un citoyen qui a le droit de dire : « je suis pour ça et contre cela » ». Ces propos s’inscrivent dans le registre du soutien public à une prise de parole qui a suscité des débats.

Le débat évoqué porte sur la place des personnalités publiques, et en particulier des sportifs, dans la vie politique. Mbappé a dit vouloir combattre l’idée « selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire », position relayée par plusieurs médias après son entretien dans Vanity Fair.

La confrontation verbale entre un footballeur et un responsable politique — suivie du soutien d’une figure de la chanson comme Michel Sardou — illustre la manière dont les prises de position publiques d’acteurs du sport peuvent entrer dans le champ politique et susciter des réactions contrastées dans l’espace médiatique. Il faut dire qu’ils sont tous les deux réputés pour leur franc-parler.