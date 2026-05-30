Louane en a déjà marre après son mariage

Louane s’est mariée le 16 mai 2026 et annonce déjà son retour sur scène : la chanteuse a posté une story Instagram exprimant son impatience de remonter sur les planches et débutera sa tournée des festivals le 11 juin à Talence (Gironde). L’heureux événement s’est tenu en Provence et la reprise des concerts interviendra quelques semaines seulement après ses noces.

Le mariage de Louane et de Florian Rossi a eu lieu le samedi 16 mai 2026 à Perthuis, dans le Vaucluse, où la commune, d’ordinaire tranquille, a vu affluer de nombreuses personnalités pour la cérémonie. Après huit ans de relation et la naissance de leur fille Esmée, le couple s’est dit « oui » sous le soleil provençal. Selon les éléments rendus publics, la soirée a rassemblé plusieurs visages du monde du spectacle autour des deux mariés.

Quelques jours après les festivités, la chanteuse de 29 ans a publié une story la montrant assise dans une voiture, les yeux fermés, accompagnée d’une légende sans détour : « Ok, c’était rigolo cinq minutes de ne pas être en tournée. Maintenant, c’est chiant ». Dans le même message, elle a ajouté son impatience à retrouver le public en écrivant « Vivement les festivals ».

Louane : plusieurs shows à venir

En mars dernier, Louane a dévoilé Conduire, premier single extrait du prochain album attendu cette année. Lors d’une intervention dans le studio de RTL2, elle a précisé que ce titre était particulier au sein du projet car « la seule chanson de mon album que je n’ai pas écrite ». Elle prévoit de défendre ce nouveau morceau sur scène au cours de sa tournée estivale.

Le calendrier communiqué indique que la tournée des festivals débutera le 11 juin à Talence, dans le cadre du Festival ODP. Parmi les dates annoncées, Louane sera présente aux Francofolies de La Rochelle le 13 juillet, une affiche majeure pour les artistes francophones où elle retrouvera un large public estival.

Elle figure également au programme des Fêtes d’Agen le 29 août, un rendez-vous festif régional, puis à La Fête de l’Humanité à Brétigny-sur-Orge, le 13 septembre, qui constituera, selon les dates communiquées, son dernier grand rendez-vous de l’été. Ces étapes permettront à la chanteuse de présenter son nouveau répertoire et de renouer rapidement avec la scène après son mariage.

Les informations publiées proviennent des annonces faites autour de la parution du single en mars et des publications de Louane sur son compte Instagram, ainsi que des programmations officielles des festivals mentionnés.