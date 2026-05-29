Catherine Lara, auteure de « Tous ensemble » interprété par Johnny pour la Coupe du monde 2002

29 mai 2026. À 81 ans, Catherine Lara reste une figure singulière de la chanson française : violon électrique, voix immédiatement reconnaissable et franc-parler. Moins connue du grand public que ses propres tubes, elle se trouve pourtant à l’origine du plus important coup financier de sa carrière : la composition de « Tous ensemble » , hymne interprété par Johnny Hallyday pour la Coupe du monde 2002 , vendu à près de 700 000 exemplaires .

Sa discographie compte des titres devenus des classiques, comme « Nuit magique » — récompensée d’une Victoire de la musique en 1987 — et « La rockeuse de diamants ». Musicienne exigeante, elle mêle les registres de la chanson française, du rock et de la musique classique et a, depuis plusieurs décennies, diversifié son activité en composant notamment pour la télévision.

Lors d’une invitation à l’émission Chez Jordan en mai 2023, Catherine Lara a évoqué avec humour et franchise le titre qui lui avait rapporté le plus d’argent. Sa réponse a surpris : il ne s’agissait pas d’un de ses propres succès, mais du single conçu pour l’équipe de France de football, enregistré par Johnny Hallyday.

Le tube inattendu : la création de « Tous ensemble » pour Johnny Hallyday

Au tournant des années 2000, quatre ans après le sacre français de 1998, le contexte était propice à la création d’un hymne fédérateur pour la compétition organisée au Japon et en Corée du Sud. Commandé pour accompagner les Bleus, « Tous ensemble » répondait à un objectif commercial et populaire précis : un refrain simple et immédiatement mémorisable.

Interprété par Johnny Hallyday, le disque s’est vendu à près de 700 000 exemplaires. Pour l’autrice-compositrice, les retombées financières ont été importantes ; elle a elle-même qualifié ce succès d’« énorme ». Malgré l’ampleur des gains générés par les droits d’auteur, les diffusions et les exploitations commerciales, l’artiste a maintenu une certaine distance vis-à-vis de la chanson.

Lors de son intervention à la radio, elle a expliqué qu’il s’agissait avant tout d’un « exercice de style », précisant avec ironie qu’on ne lui avait pas demandé d’écrire un Requiem mais une chanson très populaire. Cette prise de position s’inscrit dans la singularité de son parcours : une musicienne attachée à un univers plus sophistiqué, qui a accepté ponctuellement des projets à visée commerciale.

Le contraste entre le succès commercial de la chanson et la performance sportive reste notable : en 2002, l’équipe de France, tenante du titre, a été éliminée dès le premier tour sans inscrire le moindre but, tandis que le titre demeurait omniprésent dans les médias et les stades.

Au fil de sa carrière, Catherine Lara a vendu des millions d’albums, multiplié les tournées et travaillé pour la télévision, notamment en signant des musiques pour la série Capitaine Marleau, réalisée par Josée Dayan. Elle a par ailleurs reconnu avoir accepté des projets plus « alimentaires », citant sa participation à la tournée Âge tendre et tête de bois.

Installée dans les Yvelines sur un terrain d’environ 4 000 m², elle vit depuis plus de vingt-cinq ans avec sa compagne Samantha et poursuit son travail de composition et de création musicale.