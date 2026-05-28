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Zazie sur sa rencontre avec Pascal Obispo : « Très désagréable, très sûr de lui »

Zazie est de retour dans l’actualité musicale après la sortie de son nouveau single Peu importe le 22 mai : l’artiste évoque sur Europe 1, le 28 mai, sa première rencontre avec Pascal Obispo et revient sur le thème de son morceau électro-pop, qui aborde la jalousie et la difficulté à vivre ensemble, reprenant notamment le vers « Si t’envies la vie des autres, les autres envient la tienne ».

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
22vues
Zazie sur sa rencontre avec Pascal Obispo : « Très désagréable, très sûr de lui »
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Trois ans après son dernier album AIR, Zazie prépare un nouvel opus attendu à la rentrée et multiplie les apparitions médiatiques pour présenter son retour. Après son passage sur France 5 dans l’émission « C à vous », elle était invitée de l’émission « Culture médias » animée par Thomas Isle sur Europe 1, où elle a évoqué à la fois son actualité musicale et des souvenirs de carrière.

L’artiste, âgée de 62 ans et ancienne coach de l’émission The Voice, a également rappelé une collaboration marquante avec Pascal Obispo, avec qui elle a chanté en 1996 le titre Les Meilleurs Ennemies. Ce duo, qui a durablement marqué la scène française, est revenu au centre de la conversation lors de son intervention radiophonique.

Zazie et Pascal Obispo : au départ, de simples collègues

Lors de son entretien sur Europe 1, Zazie a décrit une première impression peu flatteuse de son confrère. « Je le trouvais très désagréable, je le trouvais très sûr de lui », a-t-elle déclaré, relatant une rencontre initiale marquée par une distance et un malaise. Elle a expliqué avoir tenté de mettre de côté ces premières impressions : « Ça ne s’est pas très bien passé, et puis au bout d’un moment il y avait quelqu’un de la maison de disques. Je me suis dit peut-être que le malaise ou la timidité, ça peut donner ça aussi parfois chez les gens. »

Après cette première rencontre froide, Zazie a accepté de revoir Pascal Obispo, et le ton a changé. Elle a évoqué des retrouvailles plus conviviales, « barres de rire sur barres de rire », et un rapprochement professionnel et humain qui a ensuite permis une collaboration fructueuse. Dans son propos, elle a souligné une évolution de son regard : si la première impression avait été négative, elle en est venue à reconnaître chez lui des qualités artistiques. Aujourd’hui, elle dit éprouver de l’admiration pour Obispo, le qualifiant de « mélodiste exceptionnel ».

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